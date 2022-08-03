啦啦隊孟潔表演「裙子洩異狀」！狂曬害羞照認了：不小心
樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls的正妹成員孟潔，因甜美又可愛的臉蛋，經常被球迷們稱為「球場發電機」，再加上曾是《全明星運動會》的經理，人氣幾乎沒有天花板。怎料，孟潔卻透露，前幾天在明星賽表演時卻被大家提醒裙子怪怪的，照片和原因曝光之後，也讓大家笑到不行。
孟潔在IG上透露，原來她日前在中職明星對抗賽的第二天表演時，就被所有人提醒她「裙子怪怪的。」原來她裡面穿的白色短褲，不小心露了出來，也讓她不禁害羞的坦承「對…我不小心改太短了啦！但好像也改不回來了！」不過，孟潔也大讚「怎麼辦照片都好喜歡！」似乎也正為粉絲們替她拍的照片苦惱中。
大家也在貼文底下紛紛留言，「口愛爆錶！」、「只要是孟潔都好看」、「只好把褲子改短一點了」、「可愛漂亮的孟潔仙女」。
目前擔任Rakuten Girls的人氣成員孟潔，曾在《全明星運動會》擔任藍隊經理長達3季，也被封為「最正球經」，直到第四季才改由中信兄弟啦啦隊PS女孩畇二接棒。而孟潔前陣子也在IG上感性發出畢業文，不僅感謝所有合作的夥伴，同時也強調自己成長許多，也變得更加勇敢，「看著手機中這幾年的影片和照片，許許多多的回憶湧上心頭，很幸運擁有這個機會當藍隊經理，這是我人生中重要的回憶之一」。（編輯：詹鎰睿）