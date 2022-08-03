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老公「為了1元鬧離婚」！妻淚：平常很大方　所有人懂了

▲有人妻抱怨，沒用老公的手機訂位，替他的手機費著想，導致兩人大吵一架，「我老公為了1元要離婚！」（示意圖／資料照）
▲有人妻抱怨，沒用老公的手機訂位，替他的手機費著想，導致兩人大吵一架，「我老公為了1元要離婚！」（示意圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-08-03 20:54:01

夫妻之間應彼此尊重、互相磨合，才能走得長久。對此，一名女網友就抱怨，只是因為沒用老公的手機打電話跟餐廳訂位，兩人就爆發激烈口角，老公甚至覺得兩人理念不合要離婚，整段故事也讓大家看了相當傻眼，直呼「你們到底是怎麼結婚的？」

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有位人妻日前在臉書《爆怨2公社》PO文抱怨「我老公為了1元要離婚！」她解釋，老公的手機月租費是1499元，每個月都有贈送分鐘數，平常也都是用他的手機打電話，而在事發當天，夫妻倆正要去餐廳吃飯，老公邊開車邊拿手機要求她訂位，但原PO才發現只是一個Google的螢幕截圖，情急之下就決定拿自己手機打電話比較方便。

沒想到此舉卻換來老公大聲斥責「用我的手機打啊！」這讓原PO感到不高興，「電話講不到15秒，我的手機是1分鐘1元，實際上不到1元，是以秒計費，我就覺得為了這1元跟我大聲，而且只是一次沒有用他的手機撥號，他覺得跟我不合，理念不同，為了自己撥號方便，不為他省錢，說我省這1元讓我很痛苦。」

▲有人妻抱怨，沒用老公的手機訂位，導致兩人大吵一架，鬧到要離婚。（示意圖／Pixabay）
▲原PO不解老公就因為1塊錢就喊離婚，也讓不少人瞬間理解了什麼，紛紛勸離。（示意圖／Pixabay）
結果夫妻倆就吵了起來，一番激烈口角後，老公發現辯不過後就狠嗆「不要檢討我！」最後更放話「兩人不適合，看是要分房睡、還是分開、還是離婚！」原PO最後也補充，其實老公平常很大方的，1元其次，並指出老公之所以會生氣，除了沒用他手機撥號、替他手機費著想以外，更指她「簡單的小事，切換畫面撥號而已，背個電話號碼，幾個數字你記不起來？」

網友紛紛看傻眼，「這種情緒勒索、言語暴力一旦開了頭，之後就沒完沒了，如果妳的經濟不需靠他就離了吧！」、「我支持離婚，為了一元可以兇老婆還講幹話的男人我不相信他能有多好」、「我覺得離婚比較好…為了一元計較成這樣好辛苦」。

也有人認為，「這只是爆點，不知道累積多少怨氣」、「通常會想分開都是累積下來的怨懟，不會是只有一件事情，日常中你們應該有很多理念上不合的問題，雙方可以好好冷靜溝通協調一下，話一定要講開，如果想走一輩子的話」。（編輯：詹鎰睿）

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