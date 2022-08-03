老公「為了1元鬧離婚」！妻淚：平常很大方　所有人懂了

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沒想到此舉卻換來老公大聲斥責「用我的手機打啊！」這讓原PO感到不高興，「電話講不到15秒，我的手機是1分鐘1元，實際上不到1元，是以秒計費，我就覺得為了這1元跟我大聲，而且只是一次沒有用他的手機撥號，他覺得跟我不合，理念不同，為了自己撥號方便，不為他省錢，說我省這1元讓我很痛苦。」
結果夫妻倆就吵了起來，一番激烈口角後，老公發現辯不過後就狠嗆「不要檢討我！」最後更放話「兩人不適合，看是要分房睡、還是分開、還是離婚！」原PO最後也補充，其實老公平常很大方的，1元其次，並指出老公之所以會生氣，除了沒用他手機撥號、替他手機費著想以外，更指她「簡單的小事，切換畫面撥號而已，背個電話號碼，幾個數字你記不起來？」
網友紛紛看傻眼，「這種情緒勒索、言語暴力一旦開了頭，之後就沒完沒了，如果妳的經濟不需靠他就離了吧！」、「我支持離婚，為了一元可以兇老婆還講幹話的男人我不相信他能有多好」、「我覺得離婚比較好…為了一元計較成這樣好辛苦」。
也有人認為，「這只是爆點，不知道累積多少怨氣」、「通常會想分開都是累積下來的怨懟，不會是只有一件事情，日常中你們應該有很多理念上不合的問題，雙方可以好好冷靜溝通協調一下，話一定要講開，如果想走一輩子的話」。（編輯：詹鎰睿）