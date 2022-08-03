「30萬天價」徵AV女優！台導演揭4大條件：拍完當天就給
台灣AV導演圤智雨，日前盛大舉辦素人男優海選，結果卻是一波三折，原本勝出的冠軍和亞軍，卻因家人的關係以及拒絕和孟若羽拍片而放棄資格，所幸最後遞補的「小胖子馬修」完全沒問題，才鬆了一口氣，也讓粉絲笑虧「要是對上三上悠亞就絕不會陷入難產」。怎料，圤智雨今（3）日突然公布要祭出30萬的現金徵女優，掀起外界熱議。
圤智雨今在臉書PO文宣布：「30萬薪水徵女優！超越AV娛樂徵人，暑假找工作嗎？超越AV娛樂超過業界最高薪水，徵求女優，每部片酬30萬。」並列出應徵女優的條件，只要年滿20歲，拍完就能限領30萬的酬勞，同時也針對女優常見問題詳細回答，包括「必須露臉，不打馬賽克」、「拍攝日當天限領酬勞」、「可以找友人陪同拍片」、「拍攝時必須做好防護衛生，無論男女都需要檢驗是否有性病」。
此外，圤智雨也強調「業界最高也才15萬，所以這家給30萬是真的滿多的，存錢好選擇。」另一方面，也確定「小胖子馬修」出戰孟若羽，也提前小小爆雷劇情，「目前覺得日本AV有一種男友在跟女優啪啪啪，然後男友其中一隻握緊女友，女友在超特寫區觀看的劇情滿好玩的」。
事實上，圤智雨這次的男優徵選，可是頻頻受到阻礙，原本的冠軍、亞軍都棄權，圤智雨也強調，幾乎都是和家人因素有關，並非孟若羽不夠吸引人。幸好「小胖子馬修」不僅長相討喜又有勇氣，也沒有家人的問題，其女友也很支持，而且當天比賽也有出席，也讓圤智雨形容「他是最帶種的男優」。（編輯：詹鎰睿）