裴洛西訪台早被預言？千年神書《推背圖》瘋傳 網全愣爆
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團在3日下午離台，結束不到24小時的閃電拜訪行程，然而過程中，中國官方除了對台禁止部分商品進出口外，更將在今（4）日至7日在台灣周邊6海域軍演，影響全球18條通過台北飛航情報區航路。對此，就有網友在PTT貼出《推背圖》中第42象的寓意，認為恰好與現在台灣處境不謀而合，引發網友熱議。
一名網友在PTT貼文指出「裴洛西與推背圖42象吻合了！內容根本就是現在的寫照，完全寫明了發生的事情，懂得就懂，水很深」只見貼出的內容，中國古代著名預言書《推背圖》，其中第42卦象為「美人自西來，朝中日漸安，長弓在地，危而不危」頌曰則寫下「西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮，此時渾跡居朝市，閙亂君臣百萬般。」
而關於該文的釋義，解釋為從西邊來入主中原的女子，並沒有立刻掀起什麼大浪，但是實則暗潮洶湧；雖然是處在一個準備打仗的階段，但實際上並沒有那麼危險；而頌曰則說明這名西方女子喜歡穿著顏色鮮艷的衣裳，雖是隱匿在人群中，但還是讓國家、社會出現較為混亂局勢。
貼文曝光後，不少網友紛紛直呼「真的是....好神奇」、「反正我是信了，真的有像」、「雖然這種東西怎麼解釋都可以啦，但確實符合現況啊」、「美人自西來...美人是指美國嗎XD」、「皎皎衣裳色更鮮也是很符合裴洛西形象欸」；不過也有人不以為意「這種預言詩本來就有很多種方式能解」、「都幾年的東西了，預言到這來也想太多」。
據了解，《推背圖》號稱古今第一奇書，傳說是由唐朝兩位著名的天相學家李淳風和袁天罡編撰而成，李淳風用周易八卦推算唐朝以後中國2000多年的命運，直到袁天罡推他的背才停止，因此這本預言奇書得名《推背圖》，如果因為裴洛西訪台，正巧書中內容吻合目前現況，意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）