AV女優拍片「不怕月經來」？吳夢夢揭秘辛：已經8年沒有
台灣知名AV女優吳夢夢近期積極經營YouTube頻道「思春社」，分享業界秘辛，而近日新一支影片中，她和助理主持人朵朵談到女優月經來的問題，吳夢夢分享自己因裝避孕器，已經8年沒有遇到經期，接著兩人更分享若是在片場遇到女優生理期來，該如何現場解決，影片曝光後引起熱烈討論。
在片場最害怕遇到的問題就是女優沒來或是女優「那個」來了，那麼遇到女優生理期來該如何應對呢？對此身為前場記的朵朵表示，很多女優為了拍片會隱瞞經期，等到了片場疏化完畢才坦承，這時就輪到彩妝組上陣。
朵朵透露，彩妝組會準備女性私密處清潔液、灌洗液以及衛生棉條，需要先使用灌洗液將經血沖洗出來之後，包含線頭將棉條剪去一半塞入陰道，不過此方法適合經血量不多的女優，若是經血量太多就無法進行拍攝。
朵朵直言，這樣的女優有可能被列為黑名單，因為女性陰道內壁在經血期間是非常薄，很容易受傷破皮，若是使用這個方法進行AV拍攝，會傷害女性的身體內膜，其實是會導致不孕，接著也有衛生問題，男優沒有義務忍受女優月經來時拍攝，最慘甚至還會牽扯到成本問題，或是影響到上片時間，因此這個行為是不被允許的。 （編輯：賴禹妡）