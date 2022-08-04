不只田馥甄！炎亞綸「起床心情好」也遭出征 原因超傻眼
美國眾議院議長裴洛西（2）日晚間訪台，進行一連串訪談行程後，停留台灣19小時後離開，引起各界關注。然而金曲歌后田馥甄（Hebe）深夜於Instagram限時動態分享自己吃義大利麵的美食照，沒想到卻被大陸網友解讀是在支持裴洛西，慘遭出征謾罵；而炎亞綸的臉書也因為一句「起床心情豪好！」正被大陸網友出征，原因讓人相當傻眼，又掀起討論。
田馥甄發布兩則吃義大利麵的限時動態，自嘲自己是「充胖子的女紙」、「還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城」、「一看照片，怎麼吃得那麼醜。皺著眉頭吃的是甚麼苦情義大利麵啊！」等等，沒想到貼文被大陸網友解讀，表示裴洛西是義大利裔美國人，暗指田馥甄是台獨人士，整個灌爆田馥甄的微博。
然而不僅田馥甄如此，還有炎亞綸也被炎上，日前炎亞綸早上在臉書上發文表示「早起真的心情豪好( ´▽｀)！你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以！」並且附上最近超夯的「你是什麼形狀的人」的心理測驗結果，看起來就是粉絲互動文，也有不少粉絲貼上自己的人格形狀，開心表示「我跟你一樣是貓貓！」、「貓貓形狀+1」。
沒想到因裴洛西當時正巧訪台，有大陸網友表示「身為一個中國人，在這種時刻心情怎麼會好？根本就是台獨人士」以此原因直接出征炎亞綸，目前臉書正湧入不少大陸網友當中，還有人直言「中國大陸的朋友讓我帶個話，他說喜歡你幾十年，現在感覺自己的喜歡什麼都不是，以前替你解釋，現在累了，讓你好自為之吧！」、「已經脫粉了」讓不少台灣網友十分傻眼。（編輯：張嘉哲）