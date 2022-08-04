情侶年收450萬！無奈喊「買房壓力大」 網揪出關鍵原因
高額房價讓領著基本工資的年輕人，不敢輕易下手買房，不過對於高薪族群來講，買房也是一項重擔，就有網友無奈表示，自己和男友年收共約450萬，去年買下了4千萬元的房子後，為了支付房貸變成月光族，讓她無奈嘆「活得很累」，眾多網友則揪出關鍵原因。
原PO於Dcard貼文表示，自己年收200萬元、男友250萬元，去年和男友討論過後決定一起負擔房貸，最後選中一套4千萬元的房子，雖打算在明年步入禮堂，卻因為房貸成了月光族，在沒有存款的情況下，只好決定放棄舉辦婚禮。
原PO提到，自己很擔心若有一方出事，或者丟了工作「要留下一個人承擔所有房貸就有點可怕」。而另一壓力來源，則是身邊親友會覺得他們很有錢，但實際上為了負擔房貸，平時花費都需要更加節儉，卻被朋友質疑「賺那麼多怎麼在哭窮」，讓她相當無奈。
不少網友認為，最大的原因在於買房時沒有評估好狀況，「就是收入不太夠而已。越級打怪沒什麼好說的，我自己年收比你們兩個合一起再多很多，買的房子連裝潢也不到5000」、「這跟你們收入多少沒關係吧？跟你們的規劃失策才有關」、「連醫師薪水300萬也不敢扛30年房貸買5000萬的房子，大部分還是買2000萬」、「4000萬是自己的選擇⋯⋯還是繼續努力吧」。（編輯：鍾怡婷）