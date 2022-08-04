暖男開車載女同事！累了「想換手」遭拒 見1要求更傻眼
「也許在她們的世界裡沒有付出這回事吧！」一名男網友在網路上抱怨，他載3位女同事南下，等到要北返時，他感到有些疲累，想換人開車回去，卻遭女同事連環嗆「你是男生，本來就應該你開車啊」，讓他白眼翻到後腦勺，忍不住怒回：「我是司機兼跑腿小弟？」
該名網友在臉書「爆系知識家」中貼文，他表示日前和公司不太熟了同事從台北開車，一路往南到台中辦聚會，一共2男3女，因為整日行程都是原PO主導，感到有些疲勞，另一位男同事又喝了酒，因此晚上結束後，他想請另一位女同事開車返北。
沒想到，原PO好聲好氣地詢問後，3位女同事竟異口同聲地說「你是男生，本來就應該你開車啊～男生要體貼一點才對」，還說這樣以後女友不會喜歡，甚至還要求一個一個將同事們送到府上，讓他怒喊：「司機兼跑腿小弟？我想下回不會再和他們一起合作了，當下和他們爭執也沒用，因為再繼續爭下去，我會想將那三個都用拳頭灌下去。」
貼文一出，網友紛紛留言，「以後離她們遠點，會發現世界原來是正常的」、「被當工具人了，QQ」、「又不追她們，幹嘛讓她們享受女朋友的待遇？」但也有網友認為，這和性別無關，「無關性別啦，只能說人善被人欺，不管是不是同事，人跟人相處，原本就應該要互相及尊重才是」。（編輯：賴禹妡）