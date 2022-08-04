超商門口見「這1幕」他秒致敬！全場讚爆：打從心底佩服
職業不分貴賤，各行各業都值得被尊敬，對此，就有一名網友昨（3）日準備進超商，卻看見讓人尊敬的一幕，原來是有一位工人怕鞋子沾染超商地板，便將鞋子脫在超商門口，穿著襪子走進超商買飲料消暑，照片曝光後，網友全喊「好貼心為人著想，但不捨他脫鞋」、「將心比心，值得敬佩」、「非常感動，真是有禮貌、有教養的人」。
該名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文及照片，只見照片中一位工人似乎是在休息時間或下班後，想到超商買個飲料消暑，不過他在門口卻沒有直接踏進去，反而是將鞋子脫下擺放在一旁，穿著襪子走進超商，這一幕被原PO撞見，也讓他直呼「向敬愛的勞工朋友致敬」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「好貼心為人著想，但不捨他脫鞋」、「向那純淨的靈魂致敬，有點不捨，也令人敬佩」、「尊重是自己爭取來的，佩服」、「辛苦了打從心底尊敬」、「各位師傅們，您們辛苦了」、「非常感動！真是有禮貌、有教養的人，雖然從事著勞力的工作，但他內在擁有的是高貴的靈魂」、「『做工的人』一書中就有說，工人往往最懂疼惜辛苦工作的人」、「謝謝你的體貼，謝謝你不想造成他人麻煩的心」、「裡面地板太乾淨，怕泥砂髒了人家的地板，將心比心真貼心」。（編輯：郭佩蓉）