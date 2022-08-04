親戚死不買房！10年後見租金後悔 提「1要求」全場傻眼
房價逐年攀高，也讓許多人苦嘆「一輩子買不起房」，對此，就有一名網友表示，爸爸在10幾年前就建議親戚要買房，但當時親戚卻認為月租12000元「為什麼要買房」，豈料後來房東調漲租金，親戚也後悔了，希望爸爸把手上的房以「當初買的價格」賣給他，讓原PO超級傻眼。
該名網友在臉書社團《靠北租屋2.0》發文，表示10多年前，爸爸苦口婆心勸親戚要買房，但親戚卻認為近百坪的透天，房租一個月只要1萬2，「爲什麼要買房」；然而，十多年過去了，房價飆升，親戚的房東去年說房租調漲至1萬8，他也開始後悔當初沒買房。
原PO說，那名親戚最近找上爸爸，「問我爸手裡是否有房子」，而爸爸也回「多年前買了一間老公寓」，怎知親戚竟然希望爸爸用當初買的價格賣給他，「我直接跟你買，分期付款還你，不要擔心我不會還」。
這也讓原PO看傻眼，「現在房價漲翻了多少，開口就要別人買的價格就罷了，竟然還要求要分期付款，到底聽到什麼，先不說大概也沒利息，以前到現在幫忙代墊的任何錢從沒還過」。
貼文一出，網友全看傻，「見鬼了，這種親戚還要往來喔」、「真的很敢要」、「這種親戚，還需要往來嗎」、「賣給這種的是在糟蹋自己」、「別賣他啊」、「太不要臉了」。（編輯：郭佩蓉）