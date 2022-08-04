七夕還在當魯蛇？男曬「陪伴價目表」 網笑瘋：薄利多銷
今（4）日就是一年一度的七夕情人節，許多對情侶早已決定好一起慶祝，不過也有許多單身者落單，對此就有一名網友自製「陪伴價目表」，只要花銅板價就能買到他的陪伴，貼文曝光後，讓不少人笑瘋喊：「第一次看到這麼不踴躍的銷售文！」
該名網友昨（3）日在臉書「爆廢2公社」中貼文，他表示可以出租自己，價目表為陪逛街、陪去聚會1小時10元，陪吃飯及陪看電影1小時5元，按摩則是1次10元，上限3小時，擁抱1次1元、全天20元，接吻則是1次1元、50元全天，「一日驚爆價只要520元」，讓他積極打廣告：「不想一個人過情人節的妳歡迎洽詢！」
貼文一出，網友紛紛笑瘋留言，「按摩直接買年卡」、「麥鬧啊，免費的都沒人要了，還想出租」、「第一次看到這麼不踴躍的銷售文」、「一分錢，一分貨」、「按摩一次10塊錢3小時，這很可以」、「來吧！我按摩買斷3小時，50直接給免吃找」。
還有不少網友直言，「我可以租10小時給你200，明天來拆貨櫃」、「我工地明天缺一個搬磚的」、「我付你雙倍價，你明天來我家裡打掃」、「這個價格可以，明天來我這，我安排你去抽糞池」、「便宜啊明天跟我去工地搬磚」。（編輯：賴禹妡）