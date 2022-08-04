駕駛受困車陣！見原因怒「一個洞挖8次」 網嘆：水很深
道路施工時難免會造成交通壅塞！但有一名男子無奈抱怨，同一路段常常修路，一年重複施工8次，導致他受困車陣「一個紅燈等15次」！貼文引發網友共鳴，紛紛無奈嘆「不然怎麼消化預算」。
根據網友於《爆廢公社》怒氣滿滿PO文，自己早上開車時，遇到紅綠燈前的道路在施工，導致交通雍賽難通行，讓他氣得直呼「好好的路...修修修，一個紅燈等15次，這個洞一年挖8次！」，並反諷「突然明白為什麼小時候阿嬤叫我長大要從政」，但看著大熱天下工人的身影，原PO仍話鋒一轉「工人大哥辛苦了。」
貼文引發網友共鳴，「重點是常常訓練挖挖補補，卻都還是鋪不平」、「一條排水溝，可以翻好幾次的」、「10幾年來被挖了又補，補了又挖，工程都不會一次做完」、「很多本來好好的路挖到坑坑洞洞不然就變小山丘」、「挖就算了⋯還2266補丁不平⋯甚至更薄⋯沒多久就破洞凹進去」、「水很深」、「年度預算啊…要用掉」。
也有內行人出面解釋，「工程有時會階段性施工，以前這個洞的工程做到一個階段完，若後續還需要這個洞的工程，都不封也不回填，只蓋上鐵板，但卻引來用路人砲轟，尤其是在交通流量大的路段，才會導致這類工程，都會先暫時回填，等下次需要在回來這個洞的工程時，在挖開來施工，所以常常被誤會是重覆開挖。」（編輯：鍾怡婷）