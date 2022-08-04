七夕好運在身邊！「4星座」戀愛能量爆棚　喜事迎面而來

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七夕前後，落在獅子座的新月持續發揮能量，加上太陽也在這裡點亮命宮。單身的你，這股幸運能量會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾 。
這段時期，請你不要只是家中、辦公室兩點一線的往返，七夕當天，可以參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走，如果突然心血來潮想去某個地方，一定要聽從你內心的聲音，你的命定對象也許正在等著你的到來。
有伴的你，因為太陽的關係，能夠加熱你與伴侶間在先前降溫的火花，不妨把握這段時期，用全新的心態和另一半再談一場戀愛。
白羊座
七夕前後，火星點亮白羊座的戀愛宮位，這段時間，獲得火星守護的你，從內而外閃耀著光芒。單身的你，許久不見的異性舊識、或是職場上的工作夥伴，爭相對你展開追求，你也可能有機會在某些場合之中結識新的對象，他極有可能是你在尋覓的人，兩人將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。
有伴的你，你的另一半的關係將走向更加深層理解彼此的境界，甚至動了想婚的念頭都別嫌太快，戀愛能量爆時愛情擋都擋不住！
水瓶座
七夕前後，金星與火星分別來到水瓶座的關係、戀愛宮位。有伴的你，或許戀情來到一個不上不下的卡關階段，兩人因為時間、距離的關係無法常常見面相處，為此你煩惱了不少，千萬別氣餒，這個七夕前後是你們感情升溫的轉捩點，主動點，你和另一半可以有效的交流彼此的想法，也許另一半對你們的關係有推進的想法、或是認為在關係中有更好維繫經營的方法。
單身的你，有機會和約會對象推進關係，如果你們是在確認關係的初期，你們的關係將在這段期間更加親密無間，在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心。
射手座
七夕前後，火星路過射手座的關係宮位，單身的你，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過，七夕佳節到來時，可別放棄會遇見真愛的機會，當天若有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，誰知道或許下一秒你就在離開的時候，碰見他了呢？
有伴的你，和另一半的關係已經水到渠成，這段期間可以將關係推進到下一步，即便過去一段時間里你們的關係有點僵，會慢慢有機會破冰，如果你們在熱情如火一些，有可能七夕後你們就已經論及婚嫁囉！（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。