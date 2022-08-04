裴洛西、蔡英文「自拍照」曝！微笑同框眾大讚：台美友好
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日旋風來台，不到24小時緊湊的各項行程和談話，都掀起各界議論，而美國在台協會（AIT）今（4）日也發出裴洛西、總統蔡英文和AIT處長孫曉雅在空檔時拍攝的自拍照，三人開心同框的畫面也讓網友大讚「台美友好」、「歷史的新頁」。
美國在台協會稍早在臉書粉專分享2張照片，分別是外交部長吳釗燮與AIT處長孫曉雅在松山機場為裴洛西送機時的合照，以及裴洛西、蔡英文和孫曉雅的自拍，而孫曉雅也透過文字表示「我覺得非常榮幸，能夠在裴洛西議長親臨台灣訪問時參與其中，她的出訪代表了美國國會參眾兩院跨黨派對台灣強而有力的支持，我也十分感謝AIT的團隊以及我們台灣的夥伴，使這次訪問相當圓滿成功」。
而三人的自拍照中，雖然都戴著口罩，但仍感受到裴洛西、蔡英文和孫曉雅都是面帶微笑，用愉悅的心情參與活動，後方剛好入鏡的經濟部長王美花開心的笑容更是一覽無遺，珍貴的合照也讓網友們大讚「謝謝每一位參與協助的人員，這是歷史性的一刻」、「台美友好」、「謝謝妳們都愛著台灣」、「完全感受到大家的愉悅，這趟辛苦了」。
裴洛西此行在與總統蔡英文會晤時強調，台灣是韌性之島，台灣人民證明，有希望、勇氣、決心是可以打造和平繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多挑戰，但美台團結很重要，這次來訪就是要彰顯此事；而蔡英文也重申三個態度，包含面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，並致力維護台海和平穩定，以及台灣是美國可靠且可信賴合作夥伴，會持續和美國國會及行政部門合作。（編輯：張志浩）