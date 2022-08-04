中國軍演　鄭文燦林智堅同聲譴責破壞區域和平

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針對裴洛西離開後所發表的聲明，強調中國不能阻止任何人訪問台灣，林智堅表示，我們都很歡迎裴洛西來台，也可以看到裴洛西來台期間，台灣民眾都是非常熱情，民主是我們共同捍衛的價值，自由更是國人共同期待的生活，「我們非常歡迎更多國際的友人來到台灣，看看台灣民主、自由的好生活」。
鄭文燦指出，美國國會議長裴洛西來台灣訪問，國際社會高強度報導，裴洛西也非常清楚表白，她是來挺台灣、挺民主，希望有更多國際上的領導者也能夠造訪台灣。鄭重身，台美關係不只是堅若磐石，台灣是美國在印太戰略中不可或缺的角色，不管是在區域安全、產業合作、或者其他的共同事項，台灣都很重要。
裴洛西昨日離台，中國即從今日起連3天在台灣周邊大規模軍演。林智堅譴責這種破壞區域和平的方式，他說，台灣人民都期待自由經濟和繁榮，不期待也不願意看見像中國這樣子言語上或軍事行動上的恐嚇。
「追求和平、保護民主是我們不變的價值」鄭文燦說，我們也希望對話、也希望能夠交流，中國的反應讓國際社會都不能認同，G7外長就連續發表兩次聯合聲明，對於中共的軍演對區域安全威脅表達反對立場，強調中國的作法是跟全世界追求民主、追求和平是背道而馳的。