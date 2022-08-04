去年談話遭抹黑？張善政還原：利用對岸市場厚植實力

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張善政競選辦公室表示，2021年5月8日，張善政以前行政院院長身份，應邀出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇，並發表「兩岸科技發展的競合」報告，分享自身觀察的「華為現象」。總結階段，張善政提到，「科技發展需要市場規模、經濟規模，大陸市場這麼大，科技發展不去利用對岸的市場，厚植我們的實力，如果不這樣想的話，頭殼有問題。」
張善政競選辦公室指出，張善政院長具有豐富的科技業實務背景，熟悉台灣科技產業的全球產業布局，此發言是傳達科技核心根留台灣，以對岸14億人口做為市場、為台灣拓展商機的理念，孰料，事後因媒體標題，導致外界扭曲原意。張善政隔日（2021年5月9日）便於臉書發文澄清，遺憾的是，張善政此次代表國民黨競選桃園市長，此事又被對手用來製造假文宣、抹黑攻擊。實際上，此說法是「以台灣為主」、「對台灣有利」的專業發言。
張善政競選辦公室表示，桃園市民值得更好的未來。桃園目前正處於城市發展的關鍵時期，需要務實的建設者，但民進黨推出的林智堅，在新竹市任內花費12億公帑卻蓋出令職棒球員受傷的球場，相較之下，張善政參選人出身國際科技產業、具備厚實土木工程專業，能真正實踐帶動桃園產業向上發展的願景，並具備連結國際、招商引資的執行能力。桃園市民的眼睛是雪亮的，相信聰明的市民能夠做出正確的抉擇。