公司不打卡比較好？過來人抖責任制「暗黑真相」：別被騙
在找工作時，求職者除了考量環境、同事、薪水、工時、未來發展等因素，公司平時的政策也很重要，其中上下班時間打卡，紀錄出缺勤紀錄，就是許多公司的基本要求，不過一名網友卻表示，自己任職的地方雖然不用打卡，但有加班的話屬於責任制，不一定有加班費，貼文引起討論。
原PO在Dcard發文表示，近日他剛找「工程製圖」的新工作，報到後才知道，公司屬於「不打卡責任制加班」，平時八點半上班六點下班，中間休息一個半小時，他說道「第一天上班就快六點半才下班...之後可能會加班到更晚，雖然面試有說有加班費，但可能屬於老闆叫你加班才有加班費，一般趕案子留下來加班，可能就沒有加班費，想問大家我該不該繼續待下去？」
貼文掀起熱議，不少網友紛紛勸原PO離職，直言「勸你斷捨離，不打卡等於不想給加班費，常態性加班會很慘」、「拒絕加班沒有加班費，留下來幹嘛」、「沒打卡純粹就是不想給加班費，工程製圖幾乎都是需要花費長時間去繪製，根本不可能提早畫完」。
此外，也有過來人分享經驗，「不打卡就是想省加班費，我之前公司也會這樣，連午休時間都拿來開會」、「我公司上班不用打卡，下班也很常超時，都沒有加班費，只說以後會補假，但都好幾個月才補，我目前已經提離職了」、「我們公司也是無打卡制，讓員工早到早下班，晚到晚下班，自己掌握8小時就好，但加班是可以額外申請的，不論是在公司或家中。不過因為認定點很難，所以通常都會要繳交工作日誌，主管看妳的完成度才會核加班」。（編輯：張志浩）