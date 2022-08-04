COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超商涼麵都結塊？內行「1招秒解」還變好吃　眾讚學到了

▲隨著夏天到來，超商內方便又清爽的涼麵擄獲不少人胃口，但食用時因存放導致「麵條結塊」也會令人頭痛。（圖／記者張志浩攝）
▲隨著夏天到來，超商內方便又清爽的涼麵擄獲不少人胃口，但食用時因存放導致「麵條結塊」也會令人頭痛。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 18:18:302022-08-04 18:27:16

超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化食品，也成為民眾的三餐熱門選擇，而隨著夏天到來，方便又清爽的涼麵就擄獲不少人胃口，但食用時因存放導致「麵條結塊」也會令人頭痛，對此就有網友分享，只要「多一步驟」就能完美解決，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友在影音平台Tik Tok發布影片，並以「涼麵的新吃法」為題，片中他表示，涼麵在買回家之後，先不要急著將醬包加入，因為麵條久放會變硬、結塊，攪拌上也會變困難，接著原PO指出，在食用前應先倒入冷水，麵條泡水後更好攪拌、分離，再倒入醬包，不僅解決結塊問題，吃起來還有「涼麵+流水麵」的綜合口感。

▲（圖／翻攝自Tik Tok@pinopino0919）
▲想解決麵條結塊的問題，食用前可先倒入冷水，麵條泡水後更好攪拌、分離，再倒入醬包。（圖／翻攝自Tik Tok@pinopino0919）
影片一出，許多網友紛紛留言回應「這個教學好讚...每次吃涼麵都覺得黏在一起很煩」、「看起來確實不錯吃」、「我試過了，好好吃」、「哇！學起來，熱熱的天吃這個超開胃」、「學會了！一直都吃錯方法哈哈」；不過有人則認為「這樣感覺很耗時」、「你也要先有冰水」。

此外，也有其餘網友分享其它超商涼麵的吃法，「我都直接先倒醬油攪一攪，就不用冰水了」、「我會加茶葉蛋，蛋白直接吃掉，蛋黃扔進去攪拌」、「我還會把麵倒進碗裡微波，這樣就變麻醬麵了」、「醬都加下去，拿去微波按一兩次，這樣更入味，麵會變軟軟的，很好吃」。（編輯：張志浩）


飲料掛「超吸睛公告」對決超商！眾一看全笑了：有夠划算

超商「神級飲料」突然被掃空？原因曝光眾秒懂：難怪缺貨

超商ATM突貼「詭異紙條」！內容曝光眾嚇壞：沒人敢領錢

超商「微波大魔王」是它！失敗後果超崩潰　店員無奈認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀