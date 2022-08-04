超商涼麵都結塊？內行「1招秒解」還變好吃 眾讚學到了
超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化食品，也成為民眾的三餐熱門選擇，而隨著夏天到來，方便又清爽的涼麵就擄獲不少人胃口，但食用時因存放導致「麵條結塊」也會令人頭痛，對此就有網友分享，只要「多一步驟」就能完美解決，引起討論。
該網友在影音平台Tik Tok發布影片，並以「涼麵的新吃法」為題，片中他表示，涼麵在買回家之後，先不要急著將醬包加入，因為麵條久放會變硬、結塊，攪拌上也會變困難，接著原PO指出，在食用前應先倒入冷水，麵條泡水後更好攪拌、分離，再倒入醬包，不僅解決結塊問題，吃起來還有「涼麵+流水麵」的綜合口感。
影片一出，許多網友紛紛留言回應「這個教學好讚...每次吃涼麵都覺得黏在一起很煩」、「看起來確實不錯吃」、「我試過了，好好吃」、「哇！學起來，熱熱的天吃這個超開胃」、「學會了！一直都吃錯方法哈哈」；不過有人則認為「這樣感覺很耗時」、「你也要先有冰水」。
此外，也有其餘網友分享其它超商涼麵的吃法，「我都直接先倒醬油攪一攪，就不用冰水了」、「我會加茶葉蛋，蛋白直接吃掉，蛋黃扔進去攪拌」、「我還會把麵倒進碗裡微波，這樣就變麻醬麵了」、「醬都加下去，拿去微波按一兩次，這樣更入味，麵會變軟軟的，很好吃」。（編輯：張志浩）