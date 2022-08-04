「童年味道」差點被丟掉！她喊死後一起入棺 網：我也有
對於童年的回憶，你第一個想到的是什麼？有些人想到的是珍愛的玩具或娃娃，也有人懷念小時候的零嘴，或是陪伴自己的幼時玩伴等等。就有一名網友表示自己最珍惜的，是差點被媽媽丟掉、小時候蓋的「小被被」，引起許多網友共鳴表示：「香到爆30年」！
這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，日前媽媽因為嫌棄她那一條從小蓋到大的小被被不曾洗過，因此想要拿去丟掉，還說「都幾歲的人了，臭死～那時候要丟掉」，而原PO堅決反對，不僅馬上拿起來深深一聞，表示除非發生什麼問題才入水洗，還回應：「香的勒，等我老死後還要陪我入棺」，頓時讓原PO的媽媽直接對她翻白眼！
原PO也補充，其實自己在嬰兒時期有一條蓋到23歲的小被子，某次外宿忘記帶出門，媽媽就將那條原始的小被被丟給狗玩，讓原PO花了很多時間，才找到一條材質一樣的小被被，如今蓋了15年，好不容易搓到跟小時候的那一條味道一模一樣，充滿童年的回憶，當然捨不得丟掉！
貼文曝光後，網友紛紛回應：「我有～」、「只能說+1」、「我的被媽媽丟掉了，超級生氣」、「香到爆，30年」、「這叫安全感」、「這最香的餒」、「懷念的味道」、「37年，破了還自己縫縫補補」、「我的小被被只有自己可以碰，就算是自己的小孩也不行」、「我也有，每天要抱著睡，從幼稚園開始到現在，小被被很好聞，不能洗」、「那是歷史與成長的味道」，不過也有網友表示：「我沒有小被被的喜好，不懂」、「沒有，很髒，過敏」、「好噁心」、「很胎哥、絕不讓小孩有這種習慣」。（編輯：陳珮瑜）