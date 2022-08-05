辣模性感上課！轉身「沒穿內衣」抓包 網：老師在教什麼
YouTuber「黑男」先前因為推出在路上幫其他人配對的系列單元，因而聲名大噪，而近些年開始陸續轉為多元題材，但每支影片都會邀約一些清涼尺度的辣妹來當嘉賓，近日推出系列「黑男音樂教室」系列第五集，邀請女模夢夢來擔任助理，沒想到影片其亮點曝光，讓不少網友直呼「老師到底在教什麼＝＝」引起討論。
黑男這次題材教導觀眾「（和弦基礎1）大小和弦判別」，然後請到女模夢夢來擔任助理，也就是時下許多老師邀請的「板妹」，由於夢夢長相甜美，也擁有姣好身材，實在非常吸睛，這次上影片只穿著簡單的土黃色吊帶褲，看起來並無任何異狀。
沒想到當黑男上課到一半，白板的字體已經寫滿，於是「板妹」夢夢就拿起板擦，結果一個側身好身材直接被看光，完全沒有穿著內衣遮擋，突然影片從一開始焦點學習音樂知識整個大歪樓，不少網友根本已經無心聽黑男上課。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「老師到底在教什麼，影片看三次都聽不懂＝＝」、「看了兩次也集中不了看黑男講解，為什麼呢？」、「真的很懂流量密碼＝＝」、「夢夢講真真的很漂亮耶！」、「黑男跟女來賓都能那麼自然才強吧，夢夢真的美」；事實上，該位女模夢夢被網友封為「國民小妖精」，身材高挑且白皙皮膚，IG就有超過13萬人追蹤，時常在社群分享自己的性感穿搭，擄獲不少粉絲，這次又上黑男音樂課當「板妹」，話題又再起一波。（編輯：張嘉哲）