買嘸燒烤！小朋友路邊急哭 老闆聽「背後故事」淚崩狂烤
中秋節烤肉是許多家庭相聚的美好時光，對此就有一名燒烤店老闆在網路上分享，他日前遇到一名小朋友急著買燒烤，一問之下才知道，原來是小朋友的阿嬤在住院期間，說很懷念過去中秋節一家人烤肉，隔日病情卻突然惡化，讓小朋友急著來買燒烤，希望能讓阿嬤開心，讓原PO一聽立馬烤了一大袋，並淚嘆：「看著小孩抱著那包燒烤狂奔的背影，默默流下眼淚，阿嬤⋯我好想妳。」
一名網友在匿名公社中發文，他表示自己是燒烤店老闆，某天營業前遇到一名小朋友頭伸進鐵門詢問「請問可以買嗎？」他回覆營業時間還沒到，小朋友卻說「可是我很趕時間，可不可以先烤給我」，還指名要雞翅及香腸。
因為營業時間還沒到，原PO聽完仍拒絕，並要小朋友晚點再過來，沒想到對方一臉失望地走出去後，就在店門口哭了起來，他見狀便上前安慰「不就是烤肉而已，晚一點點吃也不用哭啊？」
小朋友這才解釋，是因為阿嬤生病了在附近醫院住院，醫師告知家屬病情突然惡化，而阿嬤昨天才說很懷念過去中秋節一家人烤肉的時光，不過近幾年卻因為身體不好都沒烤，「我想說她就算不能吃，聞到烤肉香味也會很開心⋯」
而原PO一聽立馬轉頭進店內，燒起炭火烤了許多食材，並感嘆「看著小孩抱著那包燒烤狂奔的背影，默默流下眼淚，阿嬤⋯我好想妳」，貼文曝光後也感動許多網友，不少人淚喊「好虐心喔」、「這篇文有洋蔥」、「好人一生平安」。（編輯：賴禹妡）