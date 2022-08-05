PTT鄉民登上微博了！被稱「台灣陰間論壇」　陸網全傻眼

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而該名博主還稱台灣PTT為「陰間論壇」，不少大陸網友看了後湧入留言，但對於軍演事件較沒著墨，反而是多數人傻眼表示「這是20年前的版面吧.....」、「真的好費眼，看完眼睛都花了」、「這個版面可真牛，什麼年代了還能做這麼醜」、「這個界面也太醜陋太原始了吧？不更新的嗎？」、「90年代的BBS....」、「他們這種頁面看了真的是反胃」。
而不少台灣網友看完中國網友評論也相當驚訝「第一次上微博熱搜竟然因為版面太醜？哈哈哈哈哈」、「媽！我上電視了.....但陰間論壇是什麼概念？」、「連字體都被嫌棄了哈哈哈，就換一個就好啊」、「我背景改白的，那是什麼陽間使者嗎？」、「感覺他們以為論壇只有PTT吧....陰間論壇真的笑出來」。
而對於共軍飛彈軌跡圖瘋傳事件，國防部深夜做出回應，表示彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則。另外，國防部也提到，因考量其飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，因此不公布。（編輯：張嘉哲）