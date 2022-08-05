面試到一半「被人資請出場」她秒臉綠！全場反讚：要慶幸

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原PO說，接著做測驗，第一張測驗是簡易寫出若公司辦活動所需要的東西跟題材發想，再來又發一張考卷，題目大概是對產業的了解與遇到特定問題的處理方式，以上大概耗時90分鐘，正當原PO最後本以為要繼續寫考卷時，有一位小姊姊走出來說「我們主管覺得你可能不適合這份工作，那你要繼續測驗還是就先離開」。
她聽完當下愣住，驚嚇之餘還重複了一次對方的話，得到的答案一樣是「對喔，這邊就是沒事了，你可以離開了」，讓她在回程的路上不斷地想起剛才發生的事，「我知道我不是本科也知道可能不那麼適合，或許他也不想浪費時間，但面試到一半直接被請走我真的第一次欸，我以為戲都會演全套的啊，還是我又不用你我跟你演個屁」，最後她也在文末表示「反正這就是我那天的奇遇記，祝福大家都求職順利，也祝我快點找到工作」。
貼文一出，掀起熱議，「覺得不適合幹嘛邀請別人去面試」、「拍拍，我最近也要離職找工作，也是找得很失智，加油吧」、「前陣子也是遇到相同狀況，測驗完連主管一面都沒見到就被請回家，還以為測驗只是個輔助面試評分，結果連當面面試都不願意」、「人資做業績」、「如果是我，我會覺得很尷尬 我還寧可面試結束沒收到消息 或者至少，對方說的時候要說：不好意思今天面試結束了。而不是那種不要了被趕走的感覺」。
不過也有不少網友反讚，「越早結束的面試越好，比起那種跟你開心聊了三小時，結果什麼消息都沒有好非常多」、「對方就不想浪費雙方時間，你要慶幸」、「心情會很差，但以實際面來說至少不用浪費時間面試」、「我覺得很好，不要浪費彼此的時間」。（編輯：郭佩蓉）