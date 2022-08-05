8月「4星座」財運事業旺！這位運勢由黑翻紅　爽升職加薪

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８月吉星「金星」會進入獅子座的工作宮，獅子的工作運由黑翻紅。和其他物質、娛樂相比，獅子在８月份幾乎全投入在工作上，你積極發展人脈、業績做好做滿，你要的成果不只好，還要更好，這樣亮麗的成績使讓領導、客戶對你讚賞不已，加薪丶獎金、升職全部來臨！而對創業投資、兼職感興趣，或考慮跳槽的獅子，８月起也是你展開事業里程碑的大好時機，千萬別錯過。星座請同時參考太陽、上升。
第三名：巨蟹座
逆行的「木星」正在巨蟹座的事業宮轉動，一切不順利的事將轉正，手邊的工作輕鬆順手丶揮灑自如，原先卡卡的進度也都有了大幅進展！最近若有人故意試探你的能力，丟給你艱難任務，可別覺得對方故意針對你，因為這正是你大展身手的好機會；若有人對你雞蛋裡面挑骨頭，你要感謝他，因為撐過去，就是遍地讚賞。財運方面，有自我生財之道，你好像對金錢開了竅，認真、積極的想為自己存下一桶金。星座請同時參考太陽、上升。
第二名：處女座
８月中「火星」會進入你的事業宮紅火，讓你的財運與事業就像火車頭一樣，一路衝衝衝，有著像火一般的爆發力，所向披靡。近期更是懂得抓住事業上的好機會，不管是領導指派的任務丶或是開發新客戶，甚至是跳槽到更好的工作，你都能順利把握，領導也非常滿意你的成績。創業者也能接到新客源丶新訂單，店鋪營收邁向新高峰。收穫的財富都是經過自己努力積攢下來的成果，這滿滿的成就感填滿你的內心，讓你更茁壯、更有信心能順利進入新的篇章。星座請同時參考太陽、上升。
第一名：白羊座
目前「火星」在你的財帛宮駐守，你的財運旺到擋也擋不住！首先你收入大漲，各種正財偏財陸續進口袋；另外你開始對投資理財感興趣，與其把錢存去銀行，不如拿去投資來錢滾錢，不只是８月，下半年都是你的理財新思路。在火星的加持下，這麼豐沛的財運，再加上你對理財的努力，白羊能在下半年能過上不必為錢煩惱的上流生活！由於你的運勢漸旺，副業會大有起色，可能會突然接到大單，或是老客戶有介紹新客人給你，讓你的收入逐漸穩定下來。星座請同時參考太陽、上升。（編輯：郭佩蓉）
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