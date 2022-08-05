妹子進超商見「這1幕」被嚇慘！恐怖畫面曝光 全場傻眼
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，由於24小時營業的性質，已經成為民眾日常不能缺少的店家。不過就有一名女網友最近到超商卻被「中元普渡的女鬼擺設」嚇慘，貼文及照片一出，網友也傻眼直呼「真的超恐怖」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「超商嚇人」為題發文，表示她昨天去便利商店買個東西，豈料一進店就被「這一幕」嚇到，原來是超商在中元普渡拜拜的省錢專區放了一個「假女鬼」，從照片中可以看到她身穿白衣服，黑色長髮往前擺放，模樣相當逼真，也難怪原PO直呼「看到怪嚇人的」。
貼文一出，網友全傻眼，「真的很嚇人…半夜會突然嚇到」、「這真的會嚇到，為什麼要放這樣…」、「如果是我，可能會直接在超商尖叫」、「我同學去同一間，也一樣被嚇到」、「無聊當有趣，這個月份這麼敏感，店員不要隨便開玩笑好嗎？ 都不怕得罪喔」、「很可怕==」。
不過也有人認為，「還好啦這也沒有說極為逼真或有血腥的設計，甚至不會動欸，被嚇到也頂多抖一下而已是能多嚴重」、「在哪XD超酷的，很時事」、「中元普渡要拜拜」、「他們有佈置比賽啦」、「也太酷了吧，好想過去拍照～」、「我覺得超棒欸哈哈哈，很應景XDD」、「很棒啊」、「很酷欸」。（編輯：郭佩蓉）