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共軍演習防空洞APP夯！她一查變寶可夢地圖　網讚太強大

▲共軍近日大動作實彈軍演，讓不少人關注「防空洞」的重要性。（示意圖／NOWnews資料照）
▲共軍近日大動作實彈軍演，讓不少人關注「防空洞」的重要性。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 10:51:302022-08-05 12:02:32

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，台海局勢迅速升溫，共軍更大動作從4日中午起進行實彈軍演，且6個軍演可以說是「包圍台灣」。而對於共軍舉動，不少台灣人民也有意識到「防空洞」的重要性，然而這幾天也讓「警政服務APP」瞬間登上Apple Store下載第1名，甚至有網友實測結果之後，整個長知識，引起熱烈討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「大家應該都知道，阿共正在軍演中，我是有點擔心但又覺得不用太緊張啦！不過還是查了一下，萬一空襲警報響了我應該怎麼辦，於是查了住家附近的防空洞還蠻多的！大家可以查看看最近的防空洞在哪！以防不時之需」。

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▲網友分享自己實際查詢防空洞的結果，發現避難場所非常密集，且有許多是大樓、國小的地下室。（圖/Dcard）
只見貼出的照片，該網友打開家中附近的防空洞地圖全部密密麻麻的，顯見數量非常多，不過她也提醒，台中市警局有說，目前除金門、馬祖既有之防空洞及防空掩體外，其他各縣市已無將防空洞列為防空避難設施，台中市目前列管的避難場所全部都是在大樓地下室，所以這些應該都是大樓、國小、公共設施、公寓的地下室喔！

貼文一出，網友紛紛回應「哇！還真的沒有下載過欸，也來看看家裡附近有哪些」、「怎麼有點像寶可夢地圖啊XD好密集啊」、「長知識了！不過感覺會很熱哈哈，都是地下室」、「我家社區地下室就是防空避難設施，現在好像滿多是這樣的吧」、「我家樓下就有自己蓋一個，每年還有警察來檢查XD」、「我家樓下說是可以塞兩萬多人」、「這APP還真強大欸，我家附近就好幾個」、「我這邊最近是麥當勞樓下地下室」、「我剛剛也查了最近的，是學校地下室XD真的長知識欸，還以為是一個洞還什麼的」。

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▲只要下載「警政服務」的APP，就能輕鬆找到防空避難的處所，相當方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
而《NOWnews》記者也實際下載「警政服務」的APP，打開之後點選頁面當中「防空避難」的選項就會自動跳轉到防空洞分布位置，以記者位在信義區的位置，附近就至少有11處防空避難的位置！真的是相當方便查詢，然而警政署建議，民眾平時就能利用手機截圖或下載Google離線地圖，標註住家、公司附近之防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。（編輯：張嘉哲）

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