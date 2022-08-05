共軍演習防空洞APP夯！她一查變寶可夢地圖　網讚太強大

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只見貼出的照片，該網友打開家中附近的防空洞地圖全部密密麻麻的，顯見數量非常多，不過她也提醒，台中市警局有說，目前除金門、馬祖既有之防空洞及防空掩體外，其他各縣市已無將防空洞列為防空避難設施，台中市目前列管的避難場所全部都是在大樓地下室，所以這些應該都是大樓、國小、公共設施、公寓的地下室喔！
貼文一出，網友紛紛回應「哇！還真的沒有下載過欸，也來看看家裡附近有哪些」、「怎麼有點像寶可夢地圖啊XD好密集啊」、「長知識了！不過感覺會很熱哈哈，都是地下室」、「我家社區地下室就是防空避難設施，現在好像滿多是這樣的吧」、「我家樓下就有自己蓋一個，每年還有警察來檢查XD」、「我家樓下說是可以塞兩萬多人」、「這APP還真強大欸，我家附近就好幾個」、「我這邊最近是麥當勞樓下地下室」、「我剛剛也查了最近的，是學校地下室XD真的長知識欸，還以為是一個洞還什麼的」。
而《NOWnews》記者也實際下載「警政服務」的APP，打開之後點選頁面當中「防空避難」的選項就會自動跳轉到防空洞分布位置，以記者位在信義區的位置，附近就至少有11處防空避難的位置！真的是相當方便查詢，然而警政署建議，民眾平時就能利用手機截圖或下載Google離線地圖，標註住家、公司附近之防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。（編輯：張嘉哲）