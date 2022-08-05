淨值驟跌不代表信用惡化　信評點出壽險業信用劣勢所在

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中華信評目前認為，僅只是債券投資評價導致淨值下跌，並不能代表壽險業的信用結構惡化，但中華信評也點出一些特定因素將使他們開始關切壽險業者的資本強度與信用結構是否惡化。
中華信評說，若壽險業者在面臨重大且難以回復的投資損失的情況下，資本持續受到侵蝕，中華信評對壽險業的評估結果將為偏負向的信用發展，而打銷信用大幅貶落的固定收益證券，可能是導致難以回復投資損失的最主要原因。另外，由於台灣壽險業者的股票資產配置高於全球平均水準，因此未實現的股票投資損失也可能對中華信評的資本分析產生直接的負面影響。
中華信評還提到，壽險業者持有的債券的評價變化，在中華信評對壽險業的風險調整後資本評估中並屬中性影響。壽險業者持有債券投資主要是為達到與其長期負債到期結構相稱之目的。與透過損益按公允價值衡量的金融資產相較，壽險業者在處分其債券投資（多數列於透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產或按攤銷後成本衡量之金融資產）相對受到限制。
中華信評並認為，台灣的壽險業長期存在資產與負債到期結構不相稱的問題，壽險業者的美元計價投資組合曝險部位較高，並缺乏相稱水位在美元計價負債，而大多數壽險業者的保單負債仍為台幣計價，因此，上述資產與負債不相稱的問題是壽險業持續存在的主要信用劣勢。