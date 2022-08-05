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60歲爸媽房間驚見「1物」傻眼！人妻震驚：竟然還有手銬

▲原PO表示上週回娘家時，發現爸媽房間的床頭櫃竟然有壯陽藥、保險套，甚至還有「手銬」，讓她內心相當震驚。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示上週回娘家時，發現爸媽房間的床頭櫃竟然有壯陽藥、保險套，甚至還有「手銬」，讓她內心相當震驚。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 11:44:45

夫妻之間除了平常良好的溝通與相處以外，若「性生活美滿」也能使感情增溫，不過年紀到了60歲依然如此嗎？就有一名女網友發文，表示上週回娘家時，發現爸媽房間的床頭櫃竟然有壯陽藥、保險套，甚至還有「手銬」，讓她內心相當震驚，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我爸媽到現在還有性生活...」為題發文，表示她結婚後就搬到高雄居住，哥哥們也都結婚搬走了，家裡目前只有爸爸媽媽兩個人，「上週回家去他們房間的時候，意外發現床頭有壯陽藥、保險套還有手銬」。

這也讓原PO內心相當震驚，「畢竟我爸跟我媽兩個都過60歲了，平常看他們感情也不是說特別好，講個兩句就很容易吵起來的那種，結果竟然兩個年過60還有性行為，而且還是玩有手銬的那種」。

而壯陽藥也都是開封過的，感覺也不是很久以前的事，也讓原PO直呼「女兒我本人都沒有玩的那麼激烈了，爸媽到底是怎樣...而且完全無法想像媽媽被上銬的畫面...好奇大家父母現在還有性生活嗎」？

▲原PO表示上週回娘家時，發現爸媽房間的床頭櫃竟然有壯陽藥、保險套，甚至還有「手銬」，讓她內心相當震驚。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示上週回娘家時，發現爸媽房間的床頭櫃竟然有壯陽藥、保險套，甚至還有「手銬」，讓她內心相當震驚。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「我爸媽已經分房睡了，也是超過60，好羨慕你QQ」、「看完～直接驚訝到不行啊」、「我爸媽現在還是依然甜蜜，雖然沒性生活」、「有性生活？很好啊」、「哈哈大家家裡感情真好，我有記憶到現在爸媽都分床睡，也不怎麼聊天，出門也不走在一起」。

其中，也有不少網友表示，「印象中我阿公到七十時還如一條活龍，半夜時總是乒乒乓乓，結束後還跟我阿嬤一起洗鴛鴦浴」、「有…我爸現在48歲，我那天也是看到他們房間垃圾桶有用過的保險套」、「我們家也是…習慣了」、「我爸媽都50歲了，家裡的厚棉被都放在他們的衣櫃，冬天去拿被子的時候，就在衣櫃看到一些情趣內衣褲和保險套，大大方方的攤在那裡，不敢想像媽媽穿上去的樣子」、「曬衣服還會曬到性感內衣」、「我爸媽也是性生活豐富，結果不小心蹦出妹妹，跟我差20歲」。（編輯：郭佩蓉）

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