田馥甄再中槍！12前歌曲《離島》挖出　歌詞敏感遭陸下架

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然而事件都還在延燒，田馥甄又再中槍，12年前的歌曲《離島》被挖出，其中歌詞寫著「我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾」被指出暗指海峽兩岸，下幾句「我是一座離島人海邊的離島，世界和我禮貌微笑，不擔心我這島居民太少」也被大陸網友指出是台灣與中國現在的現況。
消息曝光後，大陸各大平台都立刻將這首歌曲刪除、下架，咪咕音樂更直接將田馥甄所有歌曲刪除外，連藝人資訊也都消失不見，雖然有少許大陸網友認為「這是過度解讀」；但多數人仍然支持《離島》下架「早該這樣，永遠嚴格禁止這類藝人來內地」、「這歌詞隱喻的還真好，支持下架以防台獨」。（編輯：張嘉哲）
田馥甄《離島》歌詞
作詞：施人誠 作曲：林一峰
我覺得這樣的距離很好
就隔著一片海互不打擾
我是一座離島 人海邊的離島
世界和我禮貌微笑
不擔心我這島居民太少
人口的密度 就這樣剛好
我是座小小島 裝不下大煩惱
觀光客們下回請早
怎麼會這樣我也不知道
謝謝誰為我祈禱可是我並不困擾
誰能夠決定誰怎樣最好
我疏離得很舒服不想治療
這種距離對大家都好
就隔著一片海互相遠眺
我是一座離島 人海邊的離島
世界和我都不無聊
怎麼會這樣我也不知道
謝謝誰為我祈禱可是我並不困擾
不擔心我這島居民太少
來過的朋友們都住下了
我是座小小島容 易滿足的小島
懂的人懂得就好
我是座小小島 心滿意足的小島
我愛的人愛我就好