已婚網紅是渣男！女控被當小三「強迫3P」 他出面回應了
馬來西亞有一名女網友匿名爆料，一位知名美食YouTuber是渣男，隱瞞自己已婚生子跟她發生親密關係，不僅害她莫名變小三，甚至帶朋友要求3P，文章曝光後引發熱議，網友循線索指名男主角為「O2 Cinematics」，並瞬間衝上熱搜排行榜，對此O2 Cinematics在深夜發文、影片正面回應事件。
根據女網友於匿名社團「Tantan Confessions Malaysia」控訴，兩人在交友軟體上認識，因為很喜歡便把第一次給了男方，「想不到有一次，他居然帶著他的朋友來3P」導致女方事後崩潰，難以釋懷。
女網友指控，一直以為對方是單身，沒想到竟是隱瞞了已婚生子的真相，讓原PO莫名其妙成為小三「我當下想把自己殺了」，最後她崩潰寫下「我走不出來，你也別想好過」，隨即曝光男方是美食YouTuber，並且有30萬人追蹤，更附上一張藏有暗示的照片。
網友根據線索點名YouTuber「O2 Cinematics」，讓他趕緊發影片、文章澄清，並點出關鍵證據，那就是自己訂閱只有3萬，離30萬人還很遠，更霸氣秀出警方文件證明，已向指名他的網友提告「澄清影片會是第一次發言也是最後一次，我們只想有個清白，事後的一切，我們會由代表律師發言以及採取行動」。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110