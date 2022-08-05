小孩進餐廳「尖叫3小時」媽不管！店家愣：還直接換尿布
業者好無奈！一位在餐廳上班的男網友發文抱怨，表示昨（4）日有一名媽媽帶著小孩來用餐，豈料小朋友進店就開始尖叫，3個小時從未間斷過，亂丟食物、衛生紙，甚至還在桌子上直接換尿布，讓他超無奈「會生不會養、不會教」，貼文一出，網友全看傻。
該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示昨天有一名媽媽帶著小孩來用餐，豈料小朋友進來就開始尖叫，3小時從未間斷過，到用餐結束還在尖叫，這就算了，在用餐期間，把吐司、蛋糕不斷往地板上丟，「地板好像有魚池一樣，一直丟，還是地板有跟你們說它很餓，想吃吐司蛋糕？還嫌沒味道，就連調味罐也整組一起丟下去了」。
原PO說，小朋友還狂丟餐具、狂抽衛生紙，這些行為家長都不管，還叫店家換新的，最扯的是，該名家長甚至當著所有人的面，直接在座位上換尿布，並且將尿布直接丟在地板上，也讓他超無言「希望這種家長跟小孩，不要去造成其他餐廳的困擾」。原PO也表示，當下他們對該桌客人完全無責備與規勸，只是希望大家都能將心比心，體諒一下餐飲業的辛勞，也沒有對他們收取任何清潔費、服務費，最後也是面帶微笑送客人離開。
貼文一出，網友全傻眼，「沒文化，真可怕」、「真糟糕」、「沒水準的家庭」、「誇張」、「沒素質」、「超級沒水準」、「天哪，真的是家長的錯，只會生不會教！有這種家長，小孩真衰！辛苦店家了」、「誇張，這代表父母不會去管教孩子」、「尿布丟在地上也太扯了」。（編輯：郭佩蓉）