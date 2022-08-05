中美兩強拿台灣當籌碼！賴香伶：停止軍演才能恢復對話

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賴香伶說，大部分國人透過日本才得知中共軍演導彈飛越台灣上空，是相當震驚的，國防等相關單位沒有適時公布訊息，也令人詫異，相關單位應適時公布資訊讓國人有心理準備、才能穩定民心，大陸應盡速停止軍演，不要把台灣人民越推越遠，台灣也應與國際站在一起，取得兩岸對話的可能性，降低緊鄰的武力恫嚇與威脅。
賴香伶表示，我們歡迎這次裴洛西來台對民主承諾的友誼和平之旅，台灣作為印太一分子本來就會有各方重要人士來訪，但中共的反應以武力軍演威嚇，甚至讓世界知道對台灣一種主權的堅持和目的，讓大家覺得他們意有所指，賴香伶譴責兩強之間就是以台灣為籌碼，也覺得「這做法把台灣人民越推越遠」。
賴香伶表示，現在俄烏戰爭還沒結束，如今又發生軍事威嚇與飛彈飛越台灣事件，中俄以霸權姿態，迫使亞洲民主國家更會有警覺性，甚至不得不加入某一陣營，這是各方對峙下的後果，台灣應該在現有基礎下，以民主國家姿態與各方特別亞洲地區擔任和平使者，站穩經濟、地緣上的優先性，國人要有信心，我們在相關產業上確實相當的優勢。
賴香伶說，令人擔心的是，在近鄰的軍事威脅武力恫嚇下，國人內部不夠冷靜甚至有意外情事發生，台灣應該要求國際社會，希望各國能夠跟台灣站在一起，要求中國軍演立即停止，這樣才有可能取得未來對話的可能性，民眾黨非常關注如何讓自己的與國人一起努力團結，不會用意識形態分化，彼此造成不必要的衝突。