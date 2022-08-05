疫情下室內植物正夯　研究發現：園藝活動有助對抗壓力和抑鬱、提升心理健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒Study Finds報導，美國佛羅裡達大學的研究人員發現，園藝活動有助於降低人們的壓力、焦慮感，起到抗抑鬱作用。研究人員找來32名年齡介於26至49歲的女性，每一位參與者都有抑鬱症或焦慮症病史。她們被分爲兩組，一組參加每週兩次的園藝課，另一組參加藝術課，一共持續八週。
在園藝課中，參與者可以學習如何辨別不同的種子、播種、移植，最後收穫和品嚐自己種植的可食用植物。藝術課則涵蓋繪畫、拼貼、版畫和造紙等技術。每位參與者需要填寫一系列測量情緒、焦慮、壓力水平和抑鬱症狀的問卷。結果表明，從事園藝和藝術活動的參與者，在心理健康方面都有相似程度的改善。然而，「園藝工作者」顯示出的焦慮程度，卻是略低於「藝術家」。研究結束後，參與者不僅對課程表達了喜愛，更打算回到家後繼續種植植物。
▲ 園藝活動涉及學習、規劃、創造力和身體力行。（示意圖／Pixabay）
研究作者蓋伊（Charles Guy）教授表示，「園藝活動可幫助改善抑鬱症患者的心理健康，而健康的人群，也可以通過園藝來提升心理健康」。園藝和藝術活動都涉及學習、規劃、創造力和身體力行，從科學的角度而言，這使得它們比閲讀等靜態活動更具有可比性。若未來有更大規模的研究，可以更好地説明園藝與心理健康變化之間的關係。
至於為什麼綠色植物讓人們感覺良好，研究人員假設這可能與「人類進化」有所聯繫。植物對人類有著天然的吸引力，因為數千年來人類一直依賴植物作為食物和住所。所以下次當你感覺憂鬱或不開心的時候，去一趟花圃、帶一盆綠植回家吧！這肯定對改善心情有所幫助。
延伸閱讀
綠尿竟是肝不好？泌尿科醫生曝「尿液呈綠色」6大關鍵原因
夢見「牙齒脫落」究竟意味著什麽？ 5大夢境解析一次看