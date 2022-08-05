前女友婚姻美滿「自己仍單身」！男反自信爆棚：她臉很鬆
在傳統觀念中，男、女生到一定年紀就該談婚論嫁，並對單身的人抱有非正面的想法。就有位男生上網抱怨，認為自己跟前女友分手以後，過得快樂又自在，還有多餘的錢買房、買車，而前女友雖然結婚生子，但她現今身材與臉蛋都不比當年，肯定是被婚姻所摧殘，故認為自己現在的生活真的很完美。
原PO於臉書專頁《靠北女友2.0》發文，表示自己對於動不動就說「你乾脆單身」的人嗤之以鼻。他表示自從跟前女友分手後，每個月可存下9,000至12,000元，車貸繳完了，也有餘錢貸款一間中古透天。他表示一開始單身的日子很不習慣，但久了以後非常開心，想買什麼就買什麼，情感生活、性生活也自由不設限，偶爾還能來場出國旅遊，極其自在，自己也和其他單身男子組成小團體，有空就約出來一起喝酒、聊天、吃飯，交流哪些社交場所的女生比較優。
他認為人生最精采的部分都發生在單生的這幾年，故很感謝自己當初選擇分手，反觀前女友現今結婚、生子，但到她身材逐漸發腫，臉蛋慢慢鬆垮，還要承受在婚姻生活裡的痛苦，認為維持單身的自己過的實在很多姿。
部分網友同意原PO的觀點「很棒的人生，自己想過什麼人生，自己決定就好，沒必要說出那些話，恭喜你，超級羨慕的」、「多彩多姿很美好啊~自己的人生自己選擇不用別人認同」、「找回人生價值」。
但多數網友認為每段關係必定有甜有苦，自由有其快樂之處，婚姻生活也有單身無法體會的性福「爽到需要特地PO上網炫燿一番。好像有一句話是這麼說的…『越愛顯掰自己的哪方面，便是那方面特別的自卑與不足。』」、「用有限的金錢買短暫的爽快......這無法長久的。到頭來還是空虛啊！人生每個階段思想會變的，一成不變才是可怕」、「他是不是講一講就哭，真的開心自己知道就好啊」、「單身有單身的自由，死會有死會的幸福」。 （編輯：李惠婷）