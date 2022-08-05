第1份正職「別當公務員」？她曝職場現狀狂勸：要想清楚
近幾年公務員的報考率越來越高，不少人都擠破頭想進入吃公家飯，就有位在職的民眾發文，建議年輕人的第一份正職不宜選擇公務員，因為為考上必定得花大把時間讀書，可有不少年輕人入職沒多久就離職，非常浪費時間，建議眾人可以先在私部門體驗風氣，想清楚了再去考。
原PO於Dcard中以「第一份正職工作，千萬別是公務員」為標題發文，表示機關內曾有位二十幾歲的年輕人入職，當時公職是他的第一份工作，據了解他花費一年孤軍奮戰讀書，卻在不久後迅速離職，認為他「輕易的考上，率性的離開」且「浪費一年時間」，人生就竟有多少時間可以浪費，故勸「年輕人，為何不先在私部門工作看看，想清楚再去考」。
不少網友無法理解原PO的說法，回覆「他2x考上的可能只花了一年，程度不同」、「人生本來就是各種選擇組成的好嗎！？只有真正試過才知道適不適合，何來浪費之說」、「想考的大部分都大學就在準備，直接應屆就上的好不好」、「既然他能輕易的考上，應該不用煩惱浪費五年這件事，何必替他擔心」。
不過也有部分網友認為「所以說囉！有些人任職的時間比他準備考試的時間還短」、「我就是第一份工作是公職 ，然後做一年離職了，2X歲」、「同感+1，公務員本來就不是發財輕鬆的工作，公務員比外界好就只有『穩定』發薪水、『穩定』做到退休而已，扣除穩定，民間一堆工作都比公務員好，但如果在外面受過職場冷暖，再進來，會比任何人都珍惜這份穩定的工作」。 （編輯：李惠婷）