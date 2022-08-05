台大碩士喊「這科系」最糞！8理由狂勸別讀：薪水笑死人

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、「台灣市場太小」，畜產業的發展需要人口需求和動物飼養頭數作為基底。二、「台灣人口與畜產業規模小」，造成能養的畢業生本就有限，「我中興然後台大碩班，做本科系關聯的產業約2成左右的人而已，其他通通轉行」。三、 「台灣沒有土地種植飼料作物」，所有原物料都要進口，飼養成本高於國外，也容易受到原物料期貨變動影響市場。
四、 因為市場太小的緣故，台灣很難扶持發展一些特殊的飼料添加劑，與其花大錢研發，直接代理進口反而比較實在。 五、「畜產業有氣味問題」。六、「非有基底的人，要投入畜產業需要的資本相較於其他創業大」，只能租或買現有的牧場，沒拿個幾千萬出來不用想。七、「畜產業非常傳統」，所以裙帶關係相當重要，「依照我在畜產業9年的經驗，我認為目前還是關係大於一切，一個業務能不能成交產品，重點是關係，而不是產品本身帶來的價值。
最後原PO則提到「起薪低」，「打開求職網一看，有需求的都是地區性業務，與現場飼養工作居多，大部分人可能到那就去做大型集團的外派工作，外派至中國、越南月薪也只有折合台幣4萬至6萬。
貼文一出，網友也留言回應「沒走巿場的，早就轉生技了，是說最後都去當業務」、「動物系沒愛真的不要」、「加工的很多去食品廠 ，純作生產的就拼高普考，所以沒當公務員，或回去開家裡畜牧場的，就是轉業」、「拼不過學長姐沒有家產的，不離開業界是要餓死？」（編輯：張志浩）