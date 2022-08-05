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客帶自用杯消費！手搖店拒做「1服務」遭飆罵：什麼態度

▲經營手搖飲的實況主歐小憲抱怨，他遇到一位帶自用杯的客人要求沖洗，結果拒絕後卻換來罵聲。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲經營手搖飲的實況主歐小憲抱怨，他遇到一位帶自用杯的客人要求沖洗，結果拒絕後卻換來罵聲。（示意圖／翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 18:34:07

台灣人愛喝手搖飲，不過隨著環保意識抬頭，許多業者都推出民眾帶自用杯消費享折扣的活動。對此，才剛轉換跑道，經營連鎖手搖飲的實況主歐小憲就分享，由於疫情關係，店內規定不能幫忙沖洗自用杯，就客人爆走狂罵，讓他感到有些無奈。

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歐小憲在臉書發文抱怨，「想不到剛轉換跑道來搖飲料沒多久，就已經讓我遇上好多奇奇怪怪的客人了。」原來有店內的員工，遇到一位阿姨自帶自用杯來消費，沒想到卻被他聽到罵聲，「因為我們不幫她沖洗自用杯就暴走」。

歐小憲解釋，因為疫情的關係，老闆都有交代不能幫客人沖洗自用杯，以避免一些風險，「可是我們好聲好氣跟妳講何必再那邊大聲叫囂呢，就跟妳說沒提供這服務了還要靠杯我們什麼服務態度？」他感嘆「我們只是普通的餐飲業不是服務業捏，一杯飲料平均就30上下，而且現在買飲料用自用杯還能折5元，那麼愛服務為何不去高檔餐廳消費呢。」

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▲因疫情影響，店內才會規定不能幫忙沖洗自用杯，沒想到卻換來客人的破口大罵。（示意圖／取自unsplash）
由於每間店都有各自的一些規定，像是飲料固定糖冰，不接受客製，或是不幫忙丟垃圾、不幫沖洗自用杯等等，也讓歐小憲忍不住呼籲「我覺得店家給你方便並不是全都是應該的，也請尊重店家和店員，人家只是來打工賺錢做好自己份內工作，不是要專為妳服務一定要滿足妳所有需求齁，總之都2022了~我要學會更平心靜氣的看待這些奧客」。

粉絲也紛紛安慰力挺「最後一句展現出來的力道跟衝擊感，值得我給你一個讚」、「很多行業都被奧客搞得跟服務業一樣，沒辦法」、「付路邊攤的價格想享受大飯店的服務」、「加油，餐飲業真的辛苦」、「跟他說我拿過世界冠軍」。

歐小憲原是專攻「神磨之塔」知名實況主，因濃濃的台式風格，即無厘頭的說話方式，吸引大批粉絲關注，近年來更專心經營餐廳事業，雖然收掉了鍋燒麵店後，他又馬上加盟連鎖知名飲料店，同時也熱愛開台實況和大家打屁聊聊天，分享工作上的生活。（編輯：詹鎰睿）


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