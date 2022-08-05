客帶自用杯消費！手搖店拒做「1服務」遭飆罵：什麼態度

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歐小憲解釋，因為疫情的關係，老闆都有交代不能幫客人沖洗自用杯，以避免一些風險，「可是我們好聲好氣跟妳講何必再那邊大聲叫囂呢，就跟妳說沒提供這服務了還要靠杯我們什麼服務態度？」他感嘆「我們只是普通的餐飲業不是服務業捏，一杯飲料平均就30上下，而且現在買飲料用自用杯還能折5元，那麼愛服務為何不去高檔餐廳消費呢。」
由於每間店都有各自的一些規定，像是飲料固定糖冰，不接受客製，或是不幫忙丟垃圾、不幫沖洗自用杯等等，也讓歐小憲忍不住呼籲「我覺得店家給你方便並不是全都是應該的，也請尊重店家和店員，人家只是來打工賺錢做好自己份內工作，不是要專為妳服務一定要滿足妳所有需求齁，總之都2022了~我要學會更平心靜氣的看待這些奧客」。
粉絲也紛紛安慰力挺「最後一句展現出來的力道跟衝擊感，值得我給你一個讚」、「很多行業都被奧客搞得跟服務業一樣，沒辦法」、「付路邊攤的價格想享受大飯店的服務」、「加油，餐飲業真的辛苦」、「跟他說我拿過世界冠軍」。
歐小憲原是專攻「神磨之塔」知名實況主，因濃濃的台式風格，即無厘頭的說話方式，吸引大批粉絲關注，近年來更專心經營餐廳事業，雖然收掉了鍋燒麵店後，他又馬上加盟連鎖知名飲料店，同時也熱愛開台實況和大家打屁聊聊天，分享工作上的生活。（編輯：詹鎰睿）