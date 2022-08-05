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7月購物收「5-6月發票」？他愣：有用嗎　內行抖對獎方式

▲網友表示，他在7月1日購物後，竟然收到標示為「5-6月」的發票，頓時讓他不知如何是好。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲網友表示，他在7月1日購物後，竟然收到標示為「5-6月」的發票，頓時讓他不知如何是好。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 20:37:01

每兩個月開獎一次的統一發票，是許多人有望一夕致富的機會，就算只是中個幾千幾百元，也能成為日常生活中的小確幸，不過近日一名網友卻表示，他在7月1日購物後，竟然收到標示為「5-6月」的發票，頓時讓他不知如何是好，貼文引發討論。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「我就問！這到底是要對幾月的發票？」只見附圖中，原PO在7月1日的深夜到超商購物，不過或許是時間正好是跨月份的時段，因此店員開出購買時間7月，但發票時間是「5-6月」的發票，因而求助網友們。

▲原PO好奇「統一發票最高都中多少錢」，貼文一出，也意外釣出神人曝光「超神數字」，更直呼「中了秒離職」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲每兩個月開獎一次的統一發票，是許多人有望一夕致富的機會，就算只是中個幾千幾百元，也能成為日常生活中的小確幸。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「沒遇過耶，這要怎麼對獎啊」、「會不會不給兌換」、「開56月的給你，應該是對56月的獎吧」、「兩期都對啊，反正又不太會中哈哈哈」、「這種我也遇過很多次，但沒一次中過，所以不用糾結」、「應該是商家的發票機，時間未調整」、「時間到還沒換發票，小事情，很常發生，尤其半夜12點」。

事實上，若消費者取得營業人誤用上期或提前使用次期的統一發票，均可以該統一發票刊印所屬月分的號碼對獎，例如7月1日消費，拿到5-6月的發票，這張發票則要對5-6月開獎的號碼；若8月31日消費，取得9-10月的發票，則要等到11月25日，9-10月開獎的號碼公布後核對，基本上權益不受影響。（編輯：張志浩）

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