士力架巧克力「台灣列國家」！遭出征下架：尊重中國主權
美國知名巧克力品牌Snickers（台譯：士力架）日前宣布和南韓偶像團體BTS防彈少年團合作，並在馬來西亞、南韓、台灣等3個國家舉辦活動，同時也在官網秀出我國青天白日滿地紅的國旗，卻遭到中國網民大量出征，最終官方火速下架，急發聲明強調：「尊重中國國家主權」。
據了解，Snickers和BTS合作推出「紫色包裝」的巧克力，結果卻被中國網民發現，其官網上顯示中華民國國旗，與南韓、馬來西亞的國旗並列，質疑官方認同「台灣是國家」，消息傳開後，nickers的推特、微博、臉書都湧入大量中國網民出征。
對此，「士力架中國」也馬上在官方微博發出聲明道歉，「我們留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報導，對此高度重視並深表歉意。我們已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣導內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。」
最後士力架中國強調，「瑪氏箭牌（士力架母公司）尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規並展開業務營運活動。我們將一如既往地為中國消費者提供高質量產品和服務。」（編輯：詹鎰睿）