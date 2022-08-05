COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

士力架巧克力「台灣列國家」！遭出征下架：尊重中國主權

▲士力架Snickers和防彈少年團BTS合作推出紫色新包裝，卻遭到中國網民抗議不滿，火速下架。（圖／推特）
▲士力架Snickers和防彈少年團BTS合作推出紫色新包裝，卻遭到中國網民抗議不滿，火速下架。（圖／推特）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 21:32:14

美國知名巧克力品牌Snickers（台譯：士力架）日前宣布和南韓偶像團體BTS防彈少年團合作，並在馬來西亞、南韓、台灣等3個國家舉辦活動，同時也在官網秀出我國青天白日滿地紅的國旗，卻遭到中國網民大量出征，最終官方火速下架，急發聲明強調：「尊重中國國家主權」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，Snickers和BTS合作推出「紫色包裝」的巧克力，結果卻被中國網民發現，其官網上顯示中華民國國旗，與南韓、馬來西亞的國旗並列，質疑官方認同「台灣是國家」，消息傳開後，nickers的推特、微博、臉書都湧入大量中國網民出征。

▲士力架Snickers，和防彈少年團BTS合作推出紫色包裝，結果卻因秀出中華民國台灣國旗，引發中國網民不滿。（圖／推特）
▲由於在官網秀出中華民國台灣國旗，遭到中國網民大量出征。（圖／微博）
對此，「士力架中國」也馬上在官方微博發出聲明道歉，「我們留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報導，對此高度重視並深表歉意。我們已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣導內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。」

最後士力架中國強調，「瑪氏箭牌（士力架母公司）尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規並展開業務營運活動。我們將一如既往地為中國消費者提供高質量產品和服務。」（編輯：詹鎰睿）

▲士力架Snickers，和防彈少年團BTS合作推出紫色包裝，結果卻因秀出中華民國台灣國旗，引發中國網民不滿。（圖／推特）
▲瑪氏箭牌急發聲明，強調尊重中國國家主權。（圖／推特）

不只田馥甄！炎亞綸「起床心情好」也遭出征　原因超傻眼

王心凌轉發「一個中國」！台灣網友罕見力挺：不要為難了

中國5枚飛彈落入日本專屬經濟區　日方表達「強烈抗議」

裴洛西訪台前夕！中方突禁止上百家「台灣食品廠」進口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀