蟹蟹爸爸！身份證中這2碼 火鍋店送A5和牛、花蟹吃到飽
今年父親節就用花蟹來「蟹蟹爸爸」！宮廷火鍋問鼎慶祝桃園藝文店營運滿周年，正好碰上一年一度的父親節，因此串連全台4間分店齊推「快閃吃到飽」方案，即日起至8月31日前，不分平日、假日，可預約每天限量20組的吃到飽名額，每人最低988元起無限吃原先單點的豪華菜色，若是對中身分證／健保卡字號有「5、2、8 我愛爸」任二碼，加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。
浮誇系宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」在台經營多年，目前全台北中南各有4家分店，分別在台北東區、西門商圈、桃園藝文特區及高雄義享天地，靠著厲害湯底、各式手路菜色、頂級海陸食材及尊爵式服務，吸引不少粉絲支持。為了慶祝桃園藝文店營運期滿周年，加上父親節到來，原先以套餐和單點為主的問鼎，推出快閃吃到飽方案。
共有988元、1688元兩種方案，菜色包括A5和牛雪花、和牛霜降、黑毛和牛、伊比利豬梅花、宜蘭櫻桃鴨等17種原塊現切肉品，還有阿根廷天使紅蝦、九孔大鮑魚、生食級大干貝、巨大東石蛤蜊等海鮮，以及7款飲料、哈根達斯16種口味冰淇淋，全都可享無限吃到飽，不過採取預約制，每天只限量供應20組。
為了慶祝父親節，問鼎額外加碼「蟹蟹爸爸」活動，即日起至8月31日前，2大人以上同行且提前1天訂位，選擇988元、1688元方案，只要同桌一位代表身分證或健保卡字號含有「5、2、8我愛爸」任中二碼，或是其中一名男性的名字有「俊、偉、昌、雄」任一字，可同音不同字，就針對不同方案祭出回饋。988方案兩人消費加送1份日本A5和牛，4位成人就送兩份、6位成人送3份。若是選擇1688方案，全桌多送隱藏版豪華菜色「佐渡花蟹」無限量供應。