機車行真強大！阿伯牽「山寨版Gogoro」求修理 老闆跪了
機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，各處都能看見其林立在街上，不過近日一名機車行老闆卻接到一筆詭異的維修要求，某位阿伯先是詢問是否有提供修理電動車的服務，隨便變牽了一台Gogoro進入店內，不過細看過後，竟發現眼前是「山寨版」的機車，網友也紛紛被逗樂。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他的朋友經營機車行，近日店內突然來了一位阿伯向他詢問「是否有修理電動車？」朋友則欣然回覆「可以牽過來幫忙看看」，於是阿伯便帶著滿足的表情，返回牽家中的「Gogoro」。
怎料阿伯再次返回店內時，卻讓原PO朋友大吃一驚，因為對方牽來的根本不是Gogoro，而是阿伯愛孫的「玩具電動車」，雖然外形酷似Gogoro，但大小差異過大，放上修理台上，畫面格外逗趣，原PO和朋友也說到「看到實體車，我也是醉了」。
貼文一出，有近1萬名網友按讚，留言回應「老闆修不好，就換阿孫修理阿公了」、「我也有一台，然後阿公是修車行，真的修好了」、「老闆表示有被可愛的」、「阿公太可愛了，這個必須幫忙修」、「其實修理這個很有市場耶，好多媽媽需要」、「我也帶去過，店員一直笑」、「這台機油要先換喔！」（編輯：張志浩）