YouTuber金針菇新造型曝光！出國美照連發 機場被他告白
Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自韓國來台灣留學，3年前開始拍攝在台灣所見所聞，及韓國相關議題的影片題材，現今已是突破116萬訂閱數的百萬Youtuber，而近日她和好友共同前往法國度假，不僅公開自己的新髮型，甚至透露自己在機場被外國人告白，引起熱議。
金針菇昨（4）日在Instagram發布貼文，先是公開自己橘色系長髮的新造型，並透露和好友林萱接下來計畫一起出國探索，想不到今（5）日，她就在限時動態PO出在機場的候機畫面，幾個小時後變更新貼文表示「我在法國了」，身著斜肩小可愛的她，透露自己從台灣經轉機到法國，共花約16小時。
金針菇稱讚，「飛機上給了4次飛機餐，被餵食到超級飽，且法國的街道隨便走都超美」，值得注意的是，金針菇到法國後，有再發布一則到機場時的限時動態，照片中顯示，一名外國男性對他用手比出愛心，金針菇也寫道「這位說...她想要韓國女朋友」，讓她感到相當逗趣。
兩天的貼文也讓網友熱議，「新頭髮太好看了吧」、「菇這個髮型跟顏色都好看」、「有沙宣形象照的感覺」、「美死了！新的Kpop組合可以出道了」、「金針菇在法國變的好辣喔」、「髮色好適合走在法國」、「國外真的怎麼拍怎麼美」、「竟然是法國，期待妳拍的新片」。（編輯：張志浩）