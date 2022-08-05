女友姓諸葛「小孩要跟我姓」！他想結婚慘了：父母超反對

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這讓原PO的父母知道後非常反對，況且他又是獨子，所以當然是希望孫子能跟男方姓，再加上也曾和女友討論過，未來只要一個小孩，「等於也不可能生兩胎各跟父母一邊了！」結果現在雙方家庭都對這件事很堅決，也導致他和女友鬧得不愉快。
原PO無奈提到，他和女友也談了很久都沒有共識，女友甚至還親口對他說，如果小孩最後沒辦法跟她姓，那就可能不考慮結婚了，「現在不知道該怎麼解決，唉，大家有什麼建議或有什麼說辭能說服其中一邊嗎？」
網友聽完後紛紛留言，「沒共識就不要結了，不然以後天天吵架，會累死」、「雙胞胎就解決啦」、「那應該表示女方也是獨生女，要就生2個，要就掛雙姓，不然應該是無解，畢竟雙方父母都是傳統觀念，或者像我朋友直接做試管兩個，兩邊都不用吵了」。
面對大家熱議，原PO也在底下透露，女友並非獨女，還有一個姊姊、一個弟弟，「但出於某些原因，他們家都覺得自己有肩負起把這稀有姓氏延續下去的使命。」至於為何不選擇生兩個來解決問題，他則直呼「因為沒錢養」。
不少人則分析「如果你們只要其中一方覺得這件事重要的程度大於對對方的感情，那最好分手，妥協的婚姻只有痛苦」、「他根本無法面對女朋友不是最愛他的事實，他是獨子，女方家還有姐弟，這樣還要猶豫，他和入贅也沒兩樣，要我，就果斷放生」、「只生一個，所以不管男女都姓女方姓，雖然女方有其他兄弟姊妹，但好像無法結婚生子，不過這些不重要，因為男方家長要談傳統嘛，就傳統到底，不要只挑對自己有利的傳統啊。」（編輯：詹鎰睿）