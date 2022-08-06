上健身課「教練狂搭帳篷」！妹子爆尷尬：想換人卻被拒絕

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原PO上完課和健身房提了換教練的要求，但對方不答應，也讓她不知道該怎麼辦，「該怎麼辦比較好，有什麼管道可以協助嗎」，貼文一出，掀起熱議，「刻意秀給妳看的吧？如果妳也一直盯著，他就會覺得妳上勾了」、「肌肉充血很正常..但充血充錯地方…」、「生理反應臭了嗎」、「有沒有想過根本不是看你，笑死」、「屁啦，這麼創也有人信= =」、「除非10年沒見到女人，不然幫你上課就一直勃起，這種鬼話我是不信啦」。
不過，也有男網友指出，「我覺得我能回答你的問題，因為我發生過一樣的事情，女性朋友突然問我，是不是有反應，我當下是錯愕的，因為我很清楚，我他媽完全沒反應，於是我就低下頭去看了一下，乾，有夠凸，但其實只是凸而已，根本沒反應」。
該名男網友接著說，「我覺得有很多女生會誤會一件事，就是只要看到男生凸凸的就會覺得是一定是起生理反應，但其實根本不是這樣，因為有很多場外因素會造成男生下體凸凸的，第一『褲子偏緊』，男生的弟弟當然也會被壓出形狀；第二『骨盆前傾』，會讓男生的生殖器比較靠前，自然就會比較明顯；第三『陰莖下彎』，在未勃起時，海綿體圓弧的位置會在前面，很容易就頂到褲子前端，自然而然形狀就會比較明顯」，最後他也感嘆「而我就是2+3，所以自從我被女生說我起秋之後，我就再也不穿棉褲或是運動褲這種塌褲了，很尷尬，完全不敢穿出去見人」。（編輯：郭佩蓉）