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鬼門開住飯店！半夜傳「謎之音」：我也看到了，一起玩吧

▲一名網友分享自己在鬼門開入住飯店遇到的靈異事件，當時她在房內開著電視工作，豈料智能管家「小美犀」竟突然說「1句話」，也讓她很緊張。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友分享自己在鬼門開入住飯店遇到的靈異事件，當時她在房內開著電視工作，豈料智能管家「小美犀」竟突然說「1句話」，也讓她很緊張。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-06 07:48:51

農曆七月鬼門開，許多人對鬼神抱持著「寧可信其有，不可信其無」的態度，因此出門在外也都會特別敏感小心；對此，就有一名網友分享自己在鬼門開入住飯店遇到的靈異事件，當時她在房內開著電視工作，豈料智能管家「小美犀」竟突然說「1句話」，也讓她很緊張，貼文一出，掀起熱議。

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旅遊粉專《布萊N 食宿人生》在臉書發文，分享朋友在鬼門開當天入住飯店發生的靈異事件；朋友在鬼門開當天入住飯店，而該家飯店有引進智能管家「小美犀」，在飯店房間裡只要呼喊「小美犀」後就能下指令，例如設定鬧鐘、開關電燈，調低冷氣溫度之類的，「總之小美犀真的很好用，聽說還能跟Siri一樣閒聊」。

那晚已經凌晨一點過後，「我在飯店裡開著電視頻道NHK World當背景音工作，然後，小美犀突然講話了，她說『我也看到了呢？我們一起玩吧！』」，這也讓她很震驚，想說自己有沒有聽錯，便立刻跑到小美犀前面看一下螢幕，發現了這一行字，「確認自己沒有聽錯之後，我立刻拿手機開手電筒，火速檢查了床底下和沙發後面，沒有東西」。

▲網友鬼門開住飯店，豈料半夜智能管家「小美犀」竟然突然喊「我也看到了呢？我們一起玩吧」。（圖／翻攝自《布萊N 食宿人生》臉書粉專）
▲網友鬼門開住飯店，豈料半夜智能管家「小美犀」竟然突然喊「我也看到了呢？我們一起玩吧」。（圖／翻攝自《布萊N 食宿人生》臉書粉專）
她後來又繼續邊工作，邊把這截圖傳給前幾天還一起討論小美犀的朋友，順便再打給先生分享這件事，「但是不知道為什麼覺得荒唐得好笑，小美犀究竟看到了什麼呢？隔天起床，我想起了昨天太震驚沒有問小美犀看到了什麼，於是一早補問小美犀，但她回答的很爛，說她只看到藍藍的天空」，最後，她也提醒「以上，心存善念，沒事不要去海邊山裡」。

貼文一出，掀起熱議，「哇噻！她還敢拿手機搜尋床底下，太勇敢了，如果是我我會嚇到不敢住，我很俗仔」、「我看到什麼了......」、「有一次我家的小米智能音箱也是突然喊，在！嚇得我立刻拔掉電源」、「我睡到一半，ipad的netflix突然開始播，第一句就說너 미쳤어? 你瘋了嗎…全醒」、「小美犀半夜突然講話我可能會嚇死」、「我敬佩她的勇氣…一點毫不猶豫地看床底和沙發後，然後還能睡著…」。（編輯：郭佩蓉）


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