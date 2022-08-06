房東太太「帶師傅修冷氣」直闖套房！他睜眼臉綠：我裸睡
許多人到外地工作通常都得租房過生活，而租屋除了注意環境衛生、安全考量，房東好壞更是一大關鍵，對此，就有一名網友最近和房東反應冷氣壞掉，豈料房東竟然「沒提前告知」就直接帶著冷氣維修工人闖進他的租屋處，也讓裸睡的他超傻眼，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在臉書粉專《靠北租屋2.0》發文，表示他是一名租客，租了一間小套房，剛住進來沒多久發現冷氣壞掉，於是打給房東太太反應，問能不能請維修人員來看，房東也答應了。
豈料某日一早，原PO在不知情的情況下，房門被打開了，「房東太太跟維修工一起進來，重點他連打電話通知都沒有，看到我在床上睡，他繼續忙他的」，但原PO震驚之餘，也在文末無奈直呼「房東啊，我習慣裸睡」。
貼文一出，掀起熱議，「太扯了吧，不是都會事先通知嗎？竟然直接闖進去」、「蠻沒禮貌的」、「這樣真的很尷尬，合約到期可以找房搬家了，很沒禮貌，七早八早，沒知會沒敲門直接開門闖入，可告私闖，雖說是他的房但未告知之下就自行開門進入是可提告」。
事實上，根據《天秤座法律網》指出，一旦房東與承租人之租約生效，承租人便取得居住使用權，若房東未經其同意，不得擅自闖入，若違反恐構成刑法第306條侵入住宅罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。（編輯：郭佩蓉）