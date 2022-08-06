被騙去柬埔寨為何不逃？當地台商揭「6點」：你無法想像

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他提到，許多人納悶被騙去當詐騙集團的人為何不求救，原PO隨即列出6點：一、他連他在哪都不知道；二、柬埔寨的地名是幾號公路幾號橋旁，原PO公司當初就是在6號公路3號橋旁；三、他會柬語嗎？
四、警察貪污到你無法想像，「我同事有國際駕照，開廠車出門～有幾個路口被攔幾次，硬被討一次10元美金」；五、2013/12/25柬埔寨大罷工，幾乎可以說暴動，結果報警，警察會說某廠出多少美金；六、柬埔寨那邊的台幹都說「真要出事就是衝去中國大使館」。
原PO最後補充說道，近期因大陸不好出國，詐騙集團開始對台灣下手，「奉勸各位在台灣有正規公司，正常面試，詐騙集團通常隨便講兩句或直接不用面試，還有博弈/飯店管理等等，我不敢說百分百但是幾乎都是唬人的」。
事實上，外交部曾呼籲，表示近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 自2021年6月迄今，外交部及駐胡志明市辦事處已接獲逾50起類此求助案件。鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：陳雅雲）