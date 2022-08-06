愛莉莎莎揭超狂收益！百萬YouTuber收入公開　靠它活下去

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛莉莎莎提到，YouTuber的收益主要分為兩大部分，其一是YouTube官方廣告收益；另一個則是業配或團購的收入，但因合約有簽署保密協定，故詳情無法公開。愛莉莎莎也大方分享後台數據，透露自身頻道觀眾年齡層分布以18-24歲和25-35歲觀眾較多，而女性觀眾比例高達75%，她解釋這會成為廠商挑選業配對象的依據。
愛莉莎莎表示，在台灣每千次觀看，收益有2.06美金，假設每部片平均觀看數約40萬，每部片即可賺到824美金（約新台幣23896元）。愛莉莎莎說，假設一位YouTuber觀看率約10萬點閱，大約可進帳新台幣6000元。愛莉莎莎說明，百萬YouTuber收益和訂閱數沒有關係，反而著重在觀看數和發片頻率。
緊接著，她亦公布製作一部影片的成本，初剪和背景音樂由她親自處理，字幕則委託給剪輯師，費用約在8000至22000元，急件還會多收費用。除此之外，支出部分還包括來賓車馬費，或請攝影師拍攝的費用，影片內容通常也有成本，尤其是高消費主題支出會更高，最後還需繳稅，倘若一部片只賺新台幣24000元，結餘絕對會是負的。
愛莉莎莎解釋，自身前兩年是觀看率高峰期，一部片平均有百萬人觀看，現今則降為平均40萬人，但業配費用則有上升；至於有網友提問「收益最高的一支影片」，愛莉莎莎回應，從去年7月至今觀看數最高影片是126萬次觀看，收益是3860美金，相當於新台幣11萬元左右。愛莉莎莎還提到谷底期業配數少，表示「基本上沒有業配，就是賠錢」，更強調「非常需要業配才可以活下去」。（編輯：陳雅雲）