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情侶裸身騎車「火辣奔馳」！真實身分起底　親吐脫衣內幕

▲兩人裸身騎車的畫面，在網路上引發熱議。（圖／取自推特）
▲兩人裸身騎車的畫面，在網路上引發熱議。（圖／取自推特）

編輯中心/綜合報導

2022-08-06 12:51:17

近日社群平台幾段「情侶裸身騎機車」的影片爆紅，受到眾多網友熱議，實際詳細了解後發現，影片中的地點為南韓大街，此事在當地火速發酵，警方隨即介入調查，影片行為涉嫌觸法「輕犯罪」，恐被處以10萬（韓幣）以下的罰款，而實際上兩人真實身分為網紅，也向媒體透露裸身騎車的用意。

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▲兩人在街頭火辣的身影，在網路上引發討論。（圖／取自當事人IG）
▲兩人在街頭火辣的身影，在網路上引發討論。（圖／取自當事人IG）
從影片中可以看到，一對男女身穿清涼裝扮，騎著機車奔馳於韓國街頭，從背後一眼望過去，女生的臀部幾乎裸露在外，視覺效果相當驚人，一路吸引許多駕駛注意，而兩人不僅不在意，更在騎乘過程中愉悅的向路人揮手致意。

不少路人拍下照片，以及截取行車紀錄器畫面，相關影片在網路上掀起熱議。根據韓媒報導，男方事後遭起底為YouTuber「BOSS J」，有長達30年的騎車經驗，後方女性則BOSS J的網紅友人，為了拍攝影片上傳到YouTube、抖音，才會多次在街頭火辣騎車。

▲BOSS J
▲男方為YouTuber「BOSS J」，為了拍攝影片上傳到YouTube、抖音，才會多次在街頭火辣騎車。（圖／翻攝自《BOSS J》YT）
BOSS J接受採訪時表示，想向民眾展現自由自在騎車的模樣，且考量到安全的問題，影片中車速控制在了20-30km/h左右，希望大家把這行為當成是一種表演。該事件已由警方介入調查，但有專家表示，兩人恐涉嫌「輕犯罪」，也就是在公開場合裸露身體重要部位，而引發他人產生羞恥、不快感，恐被處以10萬（韓幣）以下的罰款。（編輯：鍾怡婷）


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