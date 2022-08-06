情侶裸身騎車「火辣奔馳」！真實身分起底 親吐脫衣內幕
近日社群平台幾段「情侶裸身騎機車」的影片爆紅，受到眾多網友熱議，實際詳細了解後發現，影片中的地點為南韓大街，此事在當地火速發酵，警方隨即介入調查，影片行為涉嫌觸法「輕犯罪」，恐被處以10萬（韓幣）以下的罰款，而實際上兩人真實身分為網紅，也向媒體透露裸身騎車的用意。
從影片中可以看到，一對男女身穿清涼裝扮，騎著機車奔馳於韓國街頭，從背後一眼望過去，女生的臀部幾乎裸露在外，視覺效果相當驚人，一路吸引許多駕駛注意，而兩人不僅不在意，更在騎乘過程中愉悅的向路人揮手致意。
不少路人拍下照片，以及截取行車紀錄器畫面，相關影片在網路上掀起熱議。根據韓媒報導，男方事後遭起底為YouTuber「BOSS J」，有長達30年的騎車經驗，後方女性則BOSS J的網紅友人，為了拍攝影片上傳到YouTube、抖音，才會多次在街頭火辣騎車。
BOSS J接受採訪時表示，想向民眾展現自由自在騎車的模樣，且考量到安全的問題，影片中車速控制在了20-30km/h左右，希望大家把這行為當成是一種表演。該事件已由警方介入調查，但有專家表示，兩人恐涉嫌「輕犯罪」，也就是在公開場合裸露身體重要部位，而引發他人產生羞恥、不快感，恐被處以10萬（韓幣）以下的罰款。（編輯：鍾怡婷）