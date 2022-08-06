《妻子的誘惑》遲緩兒姑姑曾是美女主播！罹癌痊癒近況曝
南韓2008年經典狗血連續劇《妻子的誘惑》日前在台重播，觀眾重溫劇情回憶湧現、再掀一波「誘惑」熱潮，主演群近況也受關注，女主角張瑞希日前宣布重返大銀幕，飾演小三的金瑞亨因出演《天空之城》走紅，後續作品都擔任女主角，電視劇演出不間斷。《妻子的誘惑》中關鍵角色之一的「姑姑」吳英實，其實每年都有演出電視劇，都以媽媽角色居多。
吳英實今年57歲，她在1987年擔任KBS第15期播報員，幼兒頻道、週末9點新聞、歌謠節目等領域都主持過，直到1997年因育兒問題而辭職。她在2008年首次演出電視劇《妻子的誘惑》，飾演有智能障礙的「姑姑」鄭河娜，因為是第一次演的角色，吳英實坦言壓力大，仍完美詮釋心地善良又搞笑的鄭河娜，深受好評也因此走紅。
吳英實2010年罹患甲狀腺癌，所幸接受治療已痊癒，此後皆以戲劇配角工作為主。她其實每年都有參演電視劇，都是演媽媽角色，出演的《愛的麻花》、《紳士與小姐》等劇，今年5月才播畢。
吳英實日前上節目透露醫生丈夫話少，2人溝通有障礙，包含兒子出車禍，老公在急診等候，卻沒告訴她；兒子被詐騙，老公默默幫兒子還錢；老公升官請下屬吃飯等，吳英實問老公為何都不說，丈夫則認為即使是夫妻，也「不用什麼事都要告知」、「妳知道了對事情也不會有幫助」等，吳英實坦言很重視家人之間的對話，笑說現在的自己根本是忍著離婚、忍著過生活。